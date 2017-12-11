Iva al 25 per cento, quando scatta l'aumento?

La settimana inizia con la brutta notizia del possibile aumento dell'IVA di 3 punti percentuali, dal 22 al 25% e dal 10 al 13%. Le clausole di salvaguardia del Governo Berlusconi non sono mai state approvate da quelli successivi ma nella Legge di Bilancio 2018 ci sono diverse disposizioni.

Quando aumenta l'IVA al 25%?

Correva l'anno 2011 e il Governo Berlusconi approvava le clausole di salvaguardia. Sono passati 6 anni e si sono succeduti ben quattro governi ma non sono mai state disinnescate. In base alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio potrebbe scattare l'aumento IVA. Per evitarlo è necessario che il nostro Paese si impegni a ridurre la spesa pubblica e ad incassare le tasse altrimenti ci sarà l'aumento automatico tra il 2019-2020. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, per il prossimo anno saremo al sicuro.

Clausole di salvaguardia: cosa sono?

In questi giorni sentiremo spesso parlare delle clausole di salvaguardia, quindi facciamo chiarezza. Si tratta di misure di riserva che consentono al Governo di apportare delle modifiche alla politica fiscale in caso i tagli di spesa e gli aumenti delle entrate non dovessero soddisfare gli obiettivi prefissati. Per impedire l'aumento dell'IVA servono nuove risorse: 12,4 miliardi per il 2019 e 19,2 miliardi per il 2020. In passato queste clausole di salvaguardia sono state bloccate grazie alla volontary disclosure, ma la rottamazione bis ha impedito le nuove entrate dalle tasse.

Quali beni scontano l’Iva al 22%?

I prodotti più colpiti dall'aumento dell'IVA saranno abbigliamento, calzature, mobili ed elettrodomestici. A farne le spese saremo noi consumatori che vedremo lievitare anche i prezzi di prodotti per l'igiene personale e quelli per gli animali. Aumenteranno anche le parcelle dei professionisti ma prima di allarmarci aspettiamo i prossimi aggiornamenti.