Home Intrattenimento Anticipazioni Uomini e Donne, Nicola Panico pronto a corteggiare Sara Affi Fella?

Anticipazioni Uomini e Donne, Nicola Panico pronto a corteggiare Sara Affi Fella?

di Redazione 11/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sara Affi Fella ha iniziato ufficialmente il suo percorso a Uomini e Donne, senza sollevarla delle dovute critiche del pubblico. A ridosso della puntata le nuove anticipazioni parlano di Nicola Panico! L'ex fidanzato dell'attuale tronista sarebbe addirittura pronto a corteggiarla pur di riconquistarla... Sarà vero? Sara Affi Fella e Nicola Panico, la storia continua a Uomini e Donne? Il percorso di Sara Affi Fella sembra essere iniziato con non poche difficoltà. I fan sul web le chiedono continuamente come sia riuscita a dimenticare così facilmente Nicola Panico che in questi mesi aveva decantato essere l'amore della sua vita, l'uomo perfetto! Nel corso di alcune dichiarazioni, rese nota da Raffaella Mannoia, la ragazza napoletana ha spiegato che la storia d'amore con Nicola Panico in realtà fosse finita a Temptation Island, anche se hanno voluto comunque darsi un'ultima opportunità. Le cose però, come sappiamo già, non sono andate poi così bene, nonostante dai social emergesse un'altra verità. Il primo a restate stupito del trono di Sara Affi Fella è stato proprio il suo ex fidanzato che su Instagram ha scritto "Al trono non si comanda"... E d'altronde sanno tutti che a Maria De Filippi è difficile dire di no... La cosa vale anche per Nicola Panico che secondo alcune anticipazioni sarebbe pronto a riconquistare l'ex fidanzata presentandosi come corteggiatore. Un corteggiatore di Sara Affi Fella lascia lo show? Durante queste prime settimane di Uomini e Donne l'attenzione di Sara Affi Fella si è concentrata su due corteggiatori, ovvero Lorenzo e Ciro. Nel mirino delle ultime anticipazioni però troviamo proprio Lorenzo Riccardi! Sembrerebbe proprio che il corteggiatore abbia deciso di abbandonare definitivamente il trono di Sara per dedicarsi completamente a quello di Nilufar Addati. Il ragazzo, se ben ricordare, era già arrivato nel programma con questa indecisione, ma la scelta potrebbe esser stata determinata dalla possibilità dell'arrivo di Nicola Panico negli studios di Uomini e Donne... Sarà vero?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp