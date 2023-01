“J-Hope in the Box”, documentario su J-Hope dei BTS: dove e quando vederlo

“J-Hope in the Box”, il documentario incentrato sul primo album da solista di J-Hope dei BTS sta per arrivare: ecco dove e quando vederlo.

“J-Hope in the Box”, il documentario su J-Hope dei BTS

Il progetto speciale, “J-Hope in the Box”, incentrato sul primo album da solista del rapper sudcoreano Jung Hoseok, in arte J-Hope, arriva durante la pausa in corso del gruppo K-pop BTS.

Intitolato “J-Hope In The Box”, il documentario è un dietro le quinte che si concentrerà sulla creazione del primo album solista di J-Hope dei BTS, “Jack In The Box”. Secondo un comunicato stampa, il film offrirà agli spettatori “uno sguardo mai visto prima sulle sfide creative affrontate durante il processo di preparazione dell’album”.

Oltre a documentare il processo creativo dietro l’album di J-Hope, il film presenterà anche la performance del musicista all’edizione 2022 di Lollapalooza. L’apparizione al festival ha segnato la prima volta che un artista sudcoreano è stato l’headliner di Lollapalooza e ha visto J-Hope affiancato sul palco da Becky G.

Alcune voci sostengono che in “J-Hope In The Box” siano inclusi anche filmati del listening party di “Jack In The Box”.

“BTS: Yet To Come in Cinemas” e “BTS Monuments: Beyond the Star”

All’inizio di questa settimana è stato rilasciato anche il trailer del prossimo film-concerto dei BTS, intitolato “BTS: Yet To Come in Cinemas”. Ovviamente, anche J-Hope apparirà nel film evento insieme ai suoi colleghi RM, Jin, SUGA, Jimin, V e Jung Kook. “BTS: Yet To Come in Cinemas” documenterà il concerto tutto esaurito della band K-pop a Busan, in Corea del Sud, lo scorso ottobre, e arriverà nei cinema di tutto il mondo il 1° febbraio.

Ancora, nel 2023 è prevista l’uscita su Disney Plus della docu-serie musicale “BTS Monuments: Beyond the Star”, descritta come una cronaca che “traccia l’incredibile viaggio dei BTS, icone pop del 21° secolo”.

“J-Hope in the Box”: dove e quando vederlo

“J-Hope In The Box”, il documentario che svelerà il processo creativo e tutto il lavoro dietro il primo album da solista di J-Hope (stage name di Jung Hoseok), è una produzione Disney Plus. Il documentario sarà quindi disponibile in streaming sulla piattaforma, la data di uscita è il 17 febbraio 2023.