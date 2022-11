Disney+ annuncia nuovi documentari su BTS e J-Hope in uscita nel 2023

Nel 2023 due nuovi documentari: uno sui BTS e l’altro su J-Hope. Disney Plus rivela che in entrambi i casi ci saranno filmati inediti della band e dei suoi membri.

Disney Plus: nuovo documentario sui BTS nel 2023

Disney+ ha annunciato due nuove produzioni incentrate sui BTS che dovrebbero essere presentate in anteprima il prossimo anno: BTS Monuments: Beyond The Star e un documentario sul membro della band, rapper e ballerino, J-Hope.

Il servizio di streaming ha rivelato che entrambi i documentari sono parte di un annuncio più ampio che comprende una serie di produzioni imminenti che saranno rese disponibili tramite il servizio nel 2023.

Definito come una docu-serie musicale, BTS Monuments: Beyond The Star sarà trasmesso in streaming su Disney Plus come originale esclusivo della piattaforma.

La produzione è stata descritta come una cronaca che “traccia l’incredibile viaggio dei BTS, icone pop del 21° secolo”, si dice altresì che BTS Monuments presenti un accesso senza precedenti ad una vasta raccolta di musica e riprese video della band negli ultimi nove anni della loro carriera, quindi dal debutto nel 2013 ad oggi.

La serie mostrerà anche la vita quotidiana, i pensieri e i programmi futuri dei sette membri dei BTS “mentre si preparano per il loro secondo capitolo”, dopo la pausa che li vedrà impegnati nel servizio di leva obbligatorio in Corea del Sud.

Il documentario su J-Hope dei BTS su Disney Plus nel 2023

Oltre al documentario sui BTS, è attualmente in lavorazione negli studi di Disney Plus anche un documentario incentrato su J-Hope (Jung Hoseok), membro della band più famosa del mondo. Di questa produzione non è ancora stato annunciato ufficialmente un titolo.

Secondo Disney Plus, questa serie “seguirà la pop star J-Hope che ha recentemente rilasciato un album come solista”, riferendosi al disco “Jack In The Box”, uscito a luglio.

Il documentario su J-Hope conterrà filmati inediti dei dietro le quinte del processo di realizzazione dell’album, l’iconica performance dell’artista al Lollapalooza 2022 e filmati dei listening party dell’album.

Al momento non sono state rilasciate informazioni sulle date della premiere per entrambe le produzioni o altre specifiche relative al numero di episodi e altro. Tuttavia, dovrebbero essere svelati nei prossimi mesi.

Intanto, si attende il rilascio di “Indigo”, l’album da solista di RM previsto per il 2 dicembre.