Jake Gyllenhaal in “Presumed Innocent”, nuova serie Apple TV+

Jake Gyllenhaal sarà protagonista nella nuova serie di Apple TV+: “Presumed Innocent”. Nel cast anche l’attrice Ruth Negga. Tutte le info.

Jake Gyllenhaal protagonista in “Presumed Innocent”, nuova serie Apple TV+

“Presumed Innocent” è la nuova serie in produzione negli studi di Apple TV. Dietro l’ideazione del progetto ci sono David E. Kelley, J.J. Abrams e Dustin Thomason.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Scott Turow nel 1987, e vedrà Jake Gyllenhaal nei panni del protagonista. O almeno questa è l’intenzione dei produttori, che sarebbero in trattativa con Gyllenhaal. Secondo diverse fonti l’accordo è quasi stato raggiunto.

Gyllenhaal, nel caso andasse in porto la trattativa per farlo recitare come protagonista in “Presumed Innocent”, interpreterà Rusty Sabich, il fervente procuratore accusato di aver ucciso una sua collega, dopo che le prove iniziano a puntare nella sua direzione.

“Presumed Innocent”: trama della nuova serie di Apple TV+

Basato sull’omonimo romanzo di Scott Turow del 1987, “Presumed Innocent” racconta la storia di un orribile omicidio che sconvolge l’ufficio del procuratore di Chicago quando uno dei suoi, Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal) è sospettato del crimine.

La serie TV esplora temi quali l’ossessione, il sesso, la politica il potere e limiti dell’amore, mentre l’accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio.

Ruth Negga farà parte del cast di “Presumed Innocent”

Mentre si attende la conferma della partecipazione come protagonista di Jake Gyllenhaal nella nuova serie di Apple TV+, arriva la notizia che nel cast di “Presumed Innocent” ci sarà anche l’attrice Ruth Negga.

L’attrice è nota per i suoi ruoli in “Loving”, “Warcraft”, “Preacher”, “Criminal Justice”, “Misfits” e “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”.

Ruth Negga interpreterà la moglie di Rusty, Barbara Sabich. Barbara è un’artista, gallerista e madre la cui vita viene sconvolta quando il marito viene accusato di aver ucciso la sua amante. Barbara combatte per la sua famiglia mentre si prende cura del suo cuore spezzato e del suo matrimonio distrutto, e si scontra con il processo altamente pubblicizzato di suo marito.