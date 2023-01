Amazon Prime Video rinnova il catalogo nel mese di gennaio 2023: oltre ad aggiungere nuovi film serie tv, moltissimi titoli lasceranno la piattaforma di streaming.

Amazon Prime Video rinnova il catalogo a gennaio 2023

Come ogni mese, le piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney Plus rinnovano il loro catalogo, aggiungendo nuovi film e serie tv. Dalla lista completa delle nuove uscite di gennaio 2023 si evincono tantissime novità.

Per quanto riguarda Amazon Prime Video, alcuni dei titoli che verranno aggiunti al catalogo nel corso del primo mese del nuovo anno includono: “Se mi lasci ti cancello”, “3 Days to Kill”, “Jurassic Word”, “Jurassic Park”, “Shutter Island”, “Quo vado?”, e tanto altro.

Film e Serie TV in scadenza su Amazon Prime Video a gennaio 2023

Oltre ad aggiungere film e serie tv al catalogo, Amazon Prime Video eliminerà anche numerosi titoli nel primo mese del nuovo anno. Di seguito tutti i film e serie tv in scadenza su Amazon Prime Video a gennaio 2023.

1 gennaio

Seven

The Nice Guys

Desiderio

Graffiante Simona

Tra le gambe

Kate McCall

Colombiana

Transporter 3

Paura e delirio a Las Vegas

Dr. Knock

Backtrace

Profumo

Hannibal

The Soldier – Operazione Vietnam

Cold Blood

Lo strano vizio della Signora Wardh

Lo sguardo dell’altro

Desideria

Seconda Pelle

Son del mar

Crossing Point

Divergent

Ragazze da sballo

Lawless

Limitless

Wilde

Resta con me

I visitatori 3

Ice Age

Dust of War

In cucina niente regole

Le due vie del destino

Un giorno questo dolore ti sarà utile

Puncture

DRIVE HARD

Zeta – Una storia hip hop

Fireueake

Control

House of 9

Playing it cool

La scomparsa di Eleanor Rigby – Lei

Annie Parker

Hannibal Lecter – Le origini del male

Una notte in giallo

Fantomas minaccia il mondo

Fantomas 70

Anita B.

La voce – Il talento può uccidere

Breaking at the edge

Ivory. A crime story

La banda dei coccodrilli, tutti per uno

Jimmy Vestvood – Benvenuti in Amerika

Anna, quel particolare piacere

Passione violenta

Giovannona Coscialunga disonorata con onore

La ragazza di Trieste

I peccati di Madame Bovary

Truman – Un vero amico è per sempre

La strana storia di Olga O

La segretaria

GOOD KILL

L’Albatross: oltre la tempesta

50 e 50

Tartarughe Ninja 3

Polvere di Napoli

La ragazza di Cortina

La valle degli orsi

Tenner Hall – Storia di un’amicizia

Perchè quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer

La novizia

Rites of Passage

Legendary – Il giorno del riscatto

Rififi

Instant death

Labyrinthus

Letter to Juliet

Fire

Black Dawn – Tempesta di fuoco

2 gennaio

Rosa Pietra Stella

E’ per il tuo bene

3 gennaio

Bunraku

Stash House

4 gennaio

Shark Attack 2

Shark Attack 3

6 gennaio