Jeremy Renner, cosa è successo: dall’incidente al selfie in ospedale

Jeremy Renner, attore di Occhio di Falco negli Avengers, ringrazia i fan con un selfie dall’ospedale per la vicinanza mostratagli dopo il suo incidente.

Jeremy Renner in ospedale dopo un incidente mentre spalava la neve

Jeremy Renner è finito in ospedale, in condizioni “critiche ma stabili”, a causa di un incidente avvenuto mentre spalava la neve. Secondo la ricostruzione degli eventi, l’attore sarebbe stato travolto dal suo gatto delle nevi, riportando un trauma toracico e lesioni ortopediche.

I soccorsi hanno impiegato più tempo del previsto ad arrivare sul luogo dell’incidente, a causa delle condizioni atmosferiche avverse che negli ultimi giorni hanno colpito gli Stati Uniti con terribili tempeste di neve.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i vicini di Jeremy Renner hanno applicato un laccio emostatico per fermare l’emorragia. Lo sceriffo del posto ha dichiarato in conferenza stampa che Renner è un “ottimo vicino” e usa sempre il suo spazzaneve per ripulire le strade locali: “In tutta la comunità è stato molto generoso ed è una di quelle persone che la maggior parte delle volte non sai che lo sta facendo, ma ha avuto un enorme impatto su questa comunità“.

Selfie dall’ospedale per ringraziare i fan della vicinanza

Dopo qualche giorno e tanta preoccupazione, Jeremy Renner ha pubblicato un selfie su Instagram che lo vede sorridente nel suo letto d’ospedale, nonostante i graffi anche sul viso.

Il messaggio di Renner ai fan è stato: “Grazie a tutti per le parole gentili. Adesso sono troppo conciato male per scrivere. Però mando il mio amore a tutti voi”.

Il post, che ha superato i 5 milioni di mi piace e conta quasi 300 mila commenti, raccoglie messaggi e auguri di pronta guarigione di innumerevoli fan e personalità di Hollywood, tra cui alcuni colleghi di Renner nell’universo Marvel.

La star di Captain America Chris Evans ha scritto: “Duro come un chiodo. Ti voglio bene amico”. Anche l’attore di WandaVision, Paul Bettany, ha commentato: “Ti voglio bene amico. Ti mando amore e guarigione”.

La star di Thor, Chris Hemsworth, ha scritto nei commenti: “Pronta guarigione amico mio. Ti mando tanto amore!”. Il regista Taika Waititi ha invece scritto: “Fratello mio, ti voglio bene”.

Anche il conduttore Jimmy Fallon ha commentato, dicendo: “C’è tanto amore lì fuori per te amico”.