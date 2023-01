Tennis, ATP Adelaide: Sinner batte Kokkinakis e approda ai quarti di finale

Jannik Sinner continua con ottime prestazioni nel torneo di Adelaide, in Australia; al secondo turno della competizione, il tennista altoatesino ha battuto in due set l’australiano Thanasi Kokkinakis, approdando ai quarti di finale; Sinner aveva già battuto il britannico Kyle Edmund al primo turno e, con la vittoria contro l’idolo di casa, si conferma in ottima forma dopo una finale di stagione certamente non arrembante; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della vittoria di Jannik Sinner.

La vittoria di Jannik Sinner contro Kokkinakis

La vittoria di Jannik Sinner è arrivata in due set ai danni di Thanasi Kokkinakis, tennista australiano fortemente supportato dal pubblico di casa in occasione della sfida; il tennista altoatesino ha condotto il primo parziale strappando il servizio all’avversario ma, dopo aver perso il vantaggio accumulato, essendosi fatto recuperare il turno di servizio, ha vinto il primo set al time break.

Nel secondo set l’incontro si è risolto allo stesso modo, con Sinner che è riuscito a strappare il servizio al suo avversario fin da subito e che, nonostante qualche incertezza e doppi falli, ha condotto fino alla vittoria con il punteggio di 6-4; il tennista altoatesino non è apparso mai in difficoltà rispetto alle soluzioni dell’avversario, pur concedendo qualcosa con la prima di servizio e con numerosi errori non forzati. Ciò significa, naturalmente, che il tennista e altamente in fiducia e che, con prestazioni di questo tipo, potrebbe soffrire ben pochi avversari.

Ai quarti di finale lo statunitense Korda

Ai quarti di finale del torneo di Adelaide Jannik Sinner incontrerà il tennista statunitense Sebastian Korda, che viene dalla sfida vinta in due set contro Roberto Bautista Agut; la sfida tra i due appare sicuramente molto entusiasmante, per qualità dei colpi offerta e anche per imprevedibilità del match; molto spesso, infatti, Korda è molto falloso nei suoi colpi ma, qualora riesca a trovare una giornata positiva, potrebbe essere sicuramente in palla e difficile da battere. Non resta che attendere il match per ottenere conferma in tal senso