Jim Carrey Accusato Di Omissione Di Soccorso Nei Confronti Dell'Ex Fidanzata E Spaccio Di Droga

"Sono innocente e spero che si possa smettere di trarre profitto da queste vicende e la si lasci riposare in pace. Mi alzerò in piedi e mi difenderò dal male di questo mondo!".

Si complica la posizione giudiziaria di. Il noto comico americano, stavolta, è al centro della polemica a causa delle accuse che lo hanno riguardato ed hanno seguito il suicidio diAccuse pesanti, da cui l'attore tenta di discolparsi:Un suicidio che ovviamente ha scosso la vita personale ed affettiva dell'attore di The Mask. Egli, tuttavia, si proclama innocente ed estraneo alla vicenda ma il sospetto che la sua ricchezza e fama abbia potuto permettergli di procurarsi i farmaci con cui Cathriona White si è tolta la vita è davvero dirompente. Indiscrezioni racconterebbero il rapporto tra Carrey e la White quasi "malato". Carrey sarebbe stato ossessionato da lei, tanto da sorvegliarla 24 ore su 24 e controllare i suoi spostamenti. Un incubo che ha portato l'ex fidanzata a farla finita? Intanto l'attore dovrà versare un cospicuo risarcimento danni alla famiglia ed un rimborso per le spese funerarie ma se davvero avesse un'implicazione morale nel suicidio dell'ex basterebbe questo a fargli togliere la maschera, per sempre. Inoltre, si sospetta che l'attore non abbia prestato soccorso nel momento del malore dell'ex fidanzata ed abbia volutamente omesso operazioni necessarie a salvarle la vita. E purtroppo questo non è un film.