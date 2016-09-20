Home Attualità Modena: bimba di un anno gravissima, ha bevuto detersivo per wc

di Redazione 20/09/2016

E' molto grave la bimba di un anno di origine tunisina che questa mattina è stata ricoverata d'urgenza per aver ingerito un detersivo per la pulizia del wc. Il tutto è accaduto a Modena, città dove la famiglia della piccola, anche loro tunisini, vive ormai da anni. Secondo i dottori la bimba, ricoverata in rianimazione pediatrica presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, non sarebbe in pericolo immediato di vita nonostante sia tenuta in costante osservazione. Per sicurezza, ed in attesa di ulteriori analisi, i dottori non scioglieranno però la prognosi per i prossimi tre giorni. Momenti di paura quelli che hanno pervaso la giovane coppia di Modena che, subito dopo l'incidente, hanno portato la piccola in ospedale insieme alla bottiglia da cui avrebbe ingerito il liquido. Il contenitore anonimo conteneva un detersivo che la donna aveva acquistato in Tunisia e poi diluito con dell'acqua per la pulizia del water: secondo le prime analisi del Gabinetto della Polizia Scientifica di Bologna , non si tratterebbe di un acido ma di una sostanza che si rivela fortemente basica. E' stato grazie a questa vitale informazione che i dottori, sulla base delle analisi, hanno potuto adottare la giusta cura per curare d'urgenza la bambina. In attesa di ulteriori riscontri e della guarigione della bambina, la vicenda è stata portata anche all'attenzione della Procura di Modena per tutti gli accertamenti del caso.

