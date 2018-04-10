Home Intrattenimento Jonathan parla di Anna Frank all'Isola dei Famosi, la rivolta social

di Redazione 10/04/2018

L'Isola dei Famosi sta per volgere al termine, Alessia Mancini Rosa Perrotta sono pronta fa ritorno in italia, ma ecco che arriva una rivolta sul web. Jonathan parla di Anna Frank all'Isola dei Famosi? Isola dei Famosi 2018 vincitore In queste ultime ore il web è concentrato su quello che potrebbe essere Isola dei Famosi 2018 vincitore. In certo qual modo tutti i personaggi forti che componevano il cast del reality di casa Mediaset, definitivamente abbandonato l'Honduras. Tra i Vip più votati attualmente abbiamo soltanto Jonathan e Bianca Atzei, questi però non convincono il pubblico. Sono molti gli utenti del Web che hanno accusato Bianca Atzei di essere effettivamente falsa, mentre Jonathan è stato definito "inviperito". Il canna Gate vincente l'Isola dei famosi? Il popolo del web nei vari post su Instagram e negli altri social hanno già affermato che il loro vincitore. Il canna Gate vince L'isola dei Famosi? Lo scandalo che ha visto coinvolta in prima persona Francesco Monte ed Eva Henger che l'ha accusato, Sembra essere stata la manovra vincente per salvare il reality. In questo frangente le malelingue però si sono concentrate su Bianca Atzei, dopo che alcuni dei suoi compagni di viaggio e l'hanno definita falsa e calcolatrice. Nel frangente però in tanti si chiedono: dopo l'eliminazione di Rosa Perrotta e Alessia Mancini, chi sarà il primo fattore del reality? Jonathan parla di Anna Frank Caruso protagonista di oggi però non vede al centro dell'attenzione Bianca Atzei o qualche altro personaggio rimasto nelle spiagge dell'Honduras. A quanto pare a molti non è piaciuto il tipo di atteggiamento che Jonathan ha riversato proprio nei confronti di Alessia Mancini. A quanto pare all'ex letterina potrebbe essere scappato un insulto di troppo, secondo qualcuno la Mancini a telecamere spente potrebbe aver riservato per il compagno d'avventura una parola poco carina. Subito dopo Jonathan ha esordito dicendo: "Io che volevo vedere il bene di tutti come Anna Frank". L'accostamento di tale commento non è piaciuto al popolo del web, che ha scatenato la vera e propria rivolta accusando il naufrago di avere fatto un paragone azzardato e inopportuno.

