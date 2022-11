Terremoto Juventus: si dimettono Agnelli, Nedved, Arrivabene e tutto il CdA

Un vero e proprio terremoto in casa Juventus: nell’ultimo consiglio di amministrazione della società bianconera, il Presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e tutto il CdA della società si è dimesso. Si tratta di una notizia incredibile per i tifosi e per la formazione bianconera, per cui si attende un comunicato che possa chiarire la natura delle dimissioni.

Le dimissioni di Andrea Agnelli, Nedved, Arrivabene

Al termine del Consiglio di Amministrazione straordinario della Juventus, il Presidente Andrea Agnelli, il vice-presidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, oltre che diversi membri dell’amministrazione bianconera, hanno rassegnato le dimissioni.

Maurizio Arrivabene manterrà la delega nel periodo dio passaggio verso le consegne a un nuovo consiglio di amministrazione, che permetterà di scoprire quale sarà la composizione della nuova società bianconera. Intanto, per Andrea Agnelli si chiude un periodo di presidenza che durava da 11 anni e che aveva portato la Juventus a raggiungere risultati importantissimi, compresi i 9 scudetti consecutivi la cui striscia è stata interrotta dalle vittorie di Inter e Milan nei campionati di Serie A.