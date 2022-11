Ronaldo il Fenomeno rinuncia al suo stipendio di Presidente del Valladolid: ecco perché

Ronaldo il Fenomeno è attualmente presente ai Mondiali in Qatar, dove segue la Nazionale del Brasile che ha accumulato 6 punti in due partite, grazie alle vittorie non semplici contro Serbia e Svizzera nel suo girone. Allo stesso tempo, però, non trascura gli impegni del suo club, dal momento che ha preso parte a un’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, di cui è naturalmente il Presidente. A seguito dell’assemblea, Ronaldo il Fenomeno ha deciso di non percepire alcuno stipendio da parte del Valladolid, in virtù dei problemi finanziari della formazione spagnola.

Il comunicato del Valladolid: Ronaldo il Fenomeno rinuncia al suo stipendio

Perché Ronaldo ha rinunciato al suo stipendio?

La rinuncia dello stipendio di Ronaldo il Fenomeno avviene a seguito dei problemi finanziari della formazione spagnola del Valladolid, che versa in una condizione di difficoltà a seguito della pandemia da Covid-19, che ha creato un passivo di oltre 5 milioni di euro per la società. La retrocessione nella seconda divisione spagnola, inoltre, ha gravato particolarmente sulla squadra, che ha dovuto investire 60 milioni di euro per ottenere la nuova promozione.