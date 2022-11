Juventus, scelto il nuovo Presidente dopo le dimissioni di Agnelli: ecco chi è

Le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e del CdA della Juventus hanno causato un vero e proprio terremoto per la società bianconera, a seguito delle accuse di falso in bilancio e delle indagini della procura. Al termine di un CdA straordinario da parte della Juventus, i vertici della società hanno scelto di dare le dimissioni, terminando in questo modo un periodo di 11 anni di presidenza della Juventus. Come affermato da parte della stessa società, è stato già scelto il nuovo Presidente dopo le dimissioni di Agnelli: ecco chi è.

Chi è Gianluca Ferrero, il nuovo Presidente della Juventus

Il nuovo Presidente della Juventus sarà Gianluca Ferrero, nominato direttamente da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che detiene la Presidenza del club. Come spiegato direttamente in un comunicato, infatti, “In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società”.

Come spiegato da Exor: “Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico. Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CdA entro i termini di legge, cioè 25 giorni prima dell’assemblea del 18 gennaio. Ferrero, nato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988, è presidente del collegio sindacale di Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property., P. Fiduciaria, Emilio Lavazza Sapa, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet. Ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding. È vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte e componente del consiglio di amministrazione di Italia Independent Group, di Lol srl e di Pygar srl”.

Le nuove figure del CdA della Juventus

I cambiamenti del Presidente della Juventus, con la scelta di Gianluca Ferrero, hanno provocato delle novità anche nel Consiglio di amministrazione della società bianconera: tra le figure più in bilico c’è Maurizio Arrivabene, a cui il consiglio ha chiesto di rimanere nei panni di amministratore delegato. Federico Cherubini rimarrà nei panni di DS della società, mentre il nuovo DG sarà Maurizio Canavini.