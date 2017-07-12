Home Intrattenimento Kate Middleton stupisce tutti con un gesto inaspettato

di Redazione 12/07/2017

Un gesto che sta lasciando tutti senza parole, quello di Kate Middleton.. per la duchessa di Cambrige, certamente un decisone che fa molto discutere. La passione per la moda e le grandi firme di Kate Middleton, sono oramai chiare a tutte. In più occasioni, l'abbiamo vista sfoggiare abiti extra lusso, che solo una duchessa di Cambrige potrebbe permettersi. Ed ora? Qual'è lo scoop che sta facendo il giro del web? E' stato svelato di recente da Daily Mail, che la moglie del principe William si sia recata al matrimonio della sorella Pippa Middleton indossando un abito firmato Zara. Il costo dell'abito in questione, si aggira intorno alle 39 sterline. Una scelta che fatta da Kate Middleton in persona, fa molto discutere il gossip locale e non solo. Sempre con gli occhi puntati su di lei, da quando la donna è entrata a far parte della famiglia reale, deve essere attenta ad ogni movimento o decisione. Già in passato era accaduto che Kate apparisse in pubblico con abiti "comuni", il che anche in quelle occasioni, aveva dato modo alla stampa ed ai giornali di parlarci su. Una principessa moderna dunque, la nostra Kate Middleton, che ancora una volta si rivela una donna come tante. Una donna che non ha perso la bellezza delle cose semplici e alla portata di tutti. Nonostante la sua ormai risaputa passione per l'alta moda, come forse è anche giusto che sia, Kate ci insegna che nella vita di tutti i giorni, non indossa alcuna corona.

