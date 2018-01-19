Caricamento...

Kazakistan: va a fuoco un autobus, 52 le vittime

19/01/2018

Terribile incidente in Kazakistan, dove sono stati 52 i morti causati dell'incendio che ha coinvolto un un autobus. Quest'autobus ha preso fuoco nella zona nord ovest del Paese, precisamente nel distretto di Irgiz della regione di Aktobe. La città di Shymkent, nota anche come Chimkent o Shimkent, si trova al centro del sud del Kazakistan, una delle regioni più animate del paese.

Incendio in Kazakistan. Autobus prende fuoco

La notizia di quella che si è presentata come una vera e propria tragedia, è stata diffusa dal ministero dell'Interno ad Astana. Solo cinque sono le persone che, secondo quanto riferisce la Bbc, hanno avuto la possibilità di mettersi in salvo. Stando alle informazioni trapelate dai media locali si pensa che, con molta probabilità, il veicolo trasportasse per la maggior parte cittadini di origine uzbeka proveniente da o diretto verso la Russia su quella strada che collega Shimkent a Samara.

Incendio autobus, 52 morti in Kazakistan

Le info dettagliate sono state rese note dal portale Tengrinews.kz che ha trasmesso per filo e per segno le parole del rappresentante ufficiale del Ministro delle situazioni di emergenza locale Ruslan Imankulov.“ Il giorno 18 gennaio 2018 alle 10.30 circa di mattina nel distretto Irgizsky, della regione di Aktyubinsk, all'altezza del 1068 esimo chilometro dell'autostrada Samara-Shymkent, distante circa 10 chilometri dal villaggio di Kalybai, mentre transitava regolarmente, un autobus Ikarus ha preso fuoco. Nella cabina erano presenti 55 passeggeri e altresì due autisti", sono state queste le parole del Ministro Imankulov. L'incendio pare sia nato in seguito ad un cortocircuito. Di 57 persone, purtroppo ne sono morte 52, fatte salve quindi soltanto 5.  
