Giorgio Manetti rifiuta la corte di Gemma, frequenta Tina Cipollari?

Pochi giorni fa è stata annunciata la separazione tra Tina Cipollari e Chico Nalli e circolano nuovi rumors sulla relazione con Giorgio Manetti. Ad insospettire i fan le scenate di Tina e i due di picche che Giorgio rifila alle dame e a Gemma Galgani.

Giorgio e Tina insieme a Viterbo

Il cuore di Tina Cipollari è tornato a battere? I fan sono sempre più sospettosi perché dopo aver annunciato la separazione dall'ormai ex marito Chico Nalli, i riflettori sono puntati sull'amicizia speciale con Giorgio Manetti, il cavaliere del trono over di Uomini e donne. Da tempo si vocifera di una presunta relazione perché spesso sono stati avvistati in atteggiamenti complici, ma Tina Cipollari ha sempre smentito i gossip parlando di una bella amicizia. La separazione per Tina è stata una decisione sofferta, ma sia lei che Chico hanno capito che dopo 12 anni di matrimonio non potevano più andare avanti così. Il settimanale Spy sostiene che nell'ultimo periodo gli incontri di Tina e Giorgio siano sempre più frequenti. I due “amici” si vedono a Viterbo la città dove la Cipollari è nata e cresciuta. Dopo aver mangiato in un ristorante del posto si sono concessi un pomeriggio di relax alle terme.

Giorgio rifiuta le avances di Gemma Galgani

Oggi è andata in onda la puntata del trono over di Uomini e donne con le sfilate. Come sapevamo dalle anticipazioni Giorgio ha rifilato un bel 6 a Gemma Galgani che aveva scelto un outfit troppo provocante. Nella registrazione di ieri Gemma ha manifestato tutta la sua delusione si è lasciata sfuggire che Manetti è influenzato dal giudizio di Tina. Giorgio però non prova alcun interesse verso Gemma, tanto che si è dimostrato ben felice e per niente geloso del fatto che abbia approfondito la conoscenza di Raffaele. Il momento clou della registrazione è la proposta di Gemma Galgani di ballare con Giorgio Manetti. Il gabbiano, molto decido, le ha detto di rimanere ferma al suo posto. Che affronto!