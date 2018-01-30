Home Attualità Kisspeptina, l'ormone del bacio che accende la fiamma della passione

Kisspeptina, l'ormone del bacio che accende la fiamma della passione

di Redazione 30/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La kisspeptina è quella che comunemente viene detta l'ormone del bacio, e dapprima svolge un ruolo fondamentale sulla pubertà e sulla fertilità, fino ad essere la carta jolly del piacere, favorendo l'orgasmo femminile. Kisspeptina, la ricerca scientifica Gli studi sull'ormone del bacio fanno pensare che ben presto si potrà giungere ad un trattamento per semplificare la vita sessuale di tutte quelle donne che soffrono di mancanza di desiderio. A giungere i risultati in seguito ad una ricerca è stata la professoressa Julie Bakker, che è coordinatrice del Laboratorio di Neuroendocrinologia dell'Università Liège in Belgio, con la collaborazione del Professor Ulrich Boehm, che è professore nel dipartimento di Farmacologia e Tossicologia Sperimentale e Clinica dell'Università del Saarland in Germania. Lo studio è stato in grado di fornire nuove informazioni su come il cervello interpreti i segnali dal mondo esterno, adeguando gli stimoli che vengono da fuori ai propri comportamenti sul sesso. Dai risultati è emerso che la pubertà, la fertilità, l'attrazione e il sesso dipendono tutti da una singola molecola, l'ormone chiamato kisspeptina. Un'innovazione per il desiderio sessuale della donna Quanto è emerso dallo studio andrà a favore di tutte quelle donne che non vivono istinti sessuali molto attivi o, ancora, o addirittura per coloro che soffrono di disturbo da desiderio sessuale ipoattivo (HSDD). La ricercatrice ha infatti affermato che "la scoperta che la Kisspeptina controlla sia l’attrazione che il desiderio sessuale apre nuove eccitanti possibilità per lo sviluppo di trattamenti per il basso desiderio sessuale". Attualmente, pur di aumentare l'attrazione verso il partner (e verso il sesso), alcune donne tentano cure di testosterone, la cui somministrazione può però comportare controindicazioni come la crescita di peli sul viso o un tono di voce più mascolino. Se esistono o meno effetti collaterali per un eventuale trattamento a base di kisspeptina ancora non si sa, ma sicuramente è un passo avanti per il piacere di coppia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp