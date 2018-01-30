Home Scienza e Tecnologia Catene WhatsApp messaggi divertenti, d’amore e d’amicizia: come crearle e inviarle

di Redazione 30/01/2018

WhatsApp è famoso per le frasi divertenti, d'amore e di amicizia e a volte ci fa disperare, visto che gli utenti si cimentano con la condivisione e la creazione di nuove catene. Come creare messaggi divertenti e carini e diffonderli ad amici e parenti tramite catena Whatsapp. Catene WhatsApp, messaggi e frasi divertenti Una catena su WhatsApp per esprimere la propria personalità divertente e allegra con gli altri a come si fa? Prima di tutto, bisogna creare una base. Le catene divertenti solitamente raccontano una storiella con un finale a sorpresa. Uno spunto pratico e immediato sono le barzellette. Affinché una catena divertente funzioni, deve avere degli elementi che la tengano insieme, che facciano venire voglia di continuare a leggerla e soprattutto condividerla. Inserite delle emoticon, ogni tanto, magari per figurare i personaggi della storia. Alla fine della vostra catena è consigliabile inserire frasi come “condividi se ti è piaciuta”, in modo che più persone possano leggerla e diffonderla. Catene WhatsApp d’amore per i più romantici Se invece il romanticismo è il proprio punto di forza, una catena romantica è l’ideale. A differenza di una catena divertente, bisogna incentrarla su una storia d’amore intensa, particolare, dettagliata. La particolarità delle catene d’amore su WhatsApp e che augurano sempre un amore grande come quello della storia a chiunque lo condivida. La recisione è fondamentale, come non dimenticarsi di augurare un amore vero a chiunque condividerà la catena. Catene d’amicizia su WhatsApp, consigli utili Se volete creare catene per gli amici da condividere su WhatsApp è bene sapere che questa è una specie di miscuglio tra le catene d’amore e quelle divertenti. Infatti queste devono avere un po’ di allegria, ma anche un po’ di dolcezza. In questa catena dovete inserire una storia che possa essere divertente, quindi che faccia ridere in determinati momenti, ma che esprima anche la vostra amicizia con la persona con cui la state condividendo. Potete inserire anche elementi che ricordino il passato con questa persona, un accaduto divertente, un episodio che vi ha legato in modo particolare. Anche in questo caso, alla fine della catena ricordatevi di inserire frasi che possano permettervi di condividere la catena anche al di fuori della vostra cerchia di contatti. Trattandosi di catene sull’amicizia potete inserire frasi come “condividi con 10 amici per dimostrare quanto gli vuoi bene”. Come creare catene per WhatsApp Dai precedenti paragrafi, si evince che scrivere catene da condividere su WhatsApp non è poi così difficile. La cosa importante da ricordare è che per funzionare una catena deve essere condivisa da molte persone. Il consiglio è rendere la propria storia interessante, i protagonisti devono essere ben definiti, e mai perdere il senso di quello che state scrivendo. Una cosa importantissima da ricordare è il finale ad effetto, fate in modo che sia qualcosa che nessuno si aspetta, che sia divertente, romantico o entrambe le cose. Un’altra cosa importante è la frase finale di condivisione. E se si vuole che la propria catena sia conosciuta anche al di fuori delle persone a cui l’avete condivisa, ricordatevi di incentivare le persone alla condivisione con frasi apposite. Inserite un numero di persone con cui andrà condivisa la catena, ma senza esagerare, rimanete sotto le dieci persone. Se la vostra storia è interessante e gradevole da leggere vedrete che non sarà così difficile diffonderla.

