Kit rigenera cuore scoperto in una università calabrese

di Redazione 22/03/2018

La medicina rigenerativa in Cardiologia sta facendo passi da gigate. E oggi propone un kit rigenera cuore, in grado di rinnovare in maniera intrinsecaiel cuore fino alla prima sperimentazione clinica delle cellule staminali cardiache. Kit rigenera cuore, la scoperta Questo importante traguardo è stato raggiunto dal gruppo di ricerca del Prof. Daniele Torella, ordinario di Biotecnologie mediche applicate alla Cardiologia, Responsabile del Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare, nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Il team ha individuato un gene importante nelle cellule staminali cardiache per rigenerare il cuore leso dopo un attacco cardiaco prevenendo e curando lo scompenso cardiaco. La scoperta (di cuinsi è scritto su Nature, la più famosa e prestigiosa rivista scientifica al mondo), è riuscita per la prima volta a dimostrare che una limitata espressione di un gene, c-kit, anche noto come recettore delle cellule staminali, abbassa il potenziale biologico rigenerativo delle cellule staminali cardiache abbassando la capacità riparativa del cuore. Lo studio svolto su piccoli animali ha trovato una definitiva soluzione ad una controversia importante per la comunità scientifica cardiovascolare aprendo le porte a nuovi mezzi terapeutici per la medicina rigenerativa in Cardiologia, dove attualmente i risultati prestigiosi sono stati ottenuti in una Università del Sud da un Laboratorio il cui team è fatto da giovani ricercatrici calabresi. Kit rigenera cuore, il commento del Prof. Torella Il Prof. Torella ha affermato soddisfatto che “Questi risultati sono stati raggiunti unicamente grazie all’entusiasmo e all’instancabile lavoro delle dottoresse Carla Vicinanza e Iolanda Aquila, che condividono ‘la paternità’ dello studio, e delle dottoresse Eleonora Cianflone, Mariangela Scalise, Fabiola Marino, Teresa Mancuso, e Pina Marotta, tutte giovani ricercatrici che compongono il team del Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare che afferisce alla Cattedra di Cardiologia diretta dal Prof. Ciro Indolfi. Inoltre, va ricordato l’indispensabile contributo del laboratorio di citofluorimetria del Dr. Valter Agosti, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica diretto dal Professore Giuseppe Viglietto dell’Ateneo di Catanzaro. Infine, gli studi di bioinformatica ed analisi di espressione genica sono stati svolti dal Laboratorio di Bioinformatica dell’Università Magna Graecia diretto dal Prof. Pierangelo Veltri”

