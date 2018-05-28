L4k3, il fascino della corda nautica
28/05/2018
Il brand L4K3 interpreta la moda attraverso nuove scelte stilistiche che traggono ispirazione dalla tradizione dei maestri cordai del Lago d’Iseo, per la precisione di Monte Isola. Il segreto del brand è quello di aver unito in maniera perfetta tradizione e innovazione e di aver declinato queste caratteristiche in diversi prodotti, a cominciare dai braccialetti, passando per le borse, fino alle scarpe e agli orologi. A distanza di pochi anni dalla sua nascita, L4K3 è ad oggi un marchio di tendenza, che si distingue per i suoi prodotti sorprendenti e che anticipano le mode cogliendo in pieno i gusti dei consumatori. La ricerca e l’innovazione sono una costante per questa azienda che è una vera e propria fucina di idee ed è destinata a coltivare progetti creativi grazie alla collaborazione di giovani talenti. I prodotti del brand sono interamente Made in Italy e si distinguono per la lavorazione artigianale.
Bracciali in corda nauticaIspirati alle corde nautiche tipiche del territorio di Monte Isola, i bracciali in corda nautica costituiscono un accessorio di tendenza ricercato ed esclusivo. Inconfondibili per i dettagli preziosi e le finiture accurate, sono lavorati rigorosamente a mano secondo la più antica tradizione italiana, ma prodotti con un design moderno e accattivante, che rispecchiano tutte le caratteristiche del territorio a cui sono ispirati. Disponibili in tantissime colorazioni, vivaci e brillanti, aggiungono un tocco glamour ad ogni outfit e si adattano praticamente ovunque. Ogni bracciale è un pezzo unico e viene arricchito con nodi da marinaio, pendenti, cristalli e altre decorazioni, per soddisfare ogni gusto ed esigenza. La possibilità di combinare le tinte permette inoltre di dare vita ad accessori esclusivi, in grado di adattarsi alle esigenze moda del mondo contemporaneo.
Scarpe in corda nauticaRealizzate con materiali all’avanguardia e ispirate al territorio da cui ha avuto origine il brand, il lago D’Iseo, le scarpe in corda nautica sono un accessorio fashion che ha conquistato per la sua originalità e la sua straordinaria versatilità. Ideate e prodotte interamente in Italia, da artigiani abili e qualificati, si distinguono per la cura dei dettagli e la ricercata combinazione di materiali: alla corda nautica si uniscono gomme speciali, neoprene, lino, rispettando sempre la linea colorata e vivace che le contraddistingue. Estrose e accattivanti, le scarpe del brand L4k3 colpiscono per la cura dei dettagli, l’artigianalità e l’innovazione, punti di forza che ne hanno decretato il successo.
Orologi in corda nauticaOriginali e trendy, gli orologi L4K3 hanno un design moderno e sono caratterizzati dai cinturini in nylon colorati e supervitaminici, intercambiabili, che rievocano gli intrecci delle corde tipiche delle cime nautiche di Montesola. Le nuance alla moda consentono di adattarli ovunque e di rendere fashion qualsiasi look. Il quadrante rotondo super piatto, i numeri arabi su fondo bianco sono elementi caratteristici del logo L4K3. Inoltre, i numeri sono posizionati lungo la circonferenza della cassa e oltre ad essere di facile lettura assicurano anche un impatto visivo di grande effetto, proprio come vuole filosofia del brand. Le linee classiche e una palette di colori brillanti rendono irrinunciabile per essere alla moda.
