“La La Land”: il Musical Premio Oscar debutta a Broadway

Il film vincitore del Premio Oscar “La La Land” è stato adattato in uno spettacolo teatrale e debutterà a Broadway. La data di apertura non è ancora stata definita.

Il film del 2016 vanta canzoni originali come “City of Stars”, “Another Day of Sun” e “Audition (Fools Who Dream)”. “La La Land”, scritto e diretto da Damien Chazelle, vedeva nei panni dei due protagonisti gli attori Emma Stone, aspirante attrice, e Ryan Gosling, musicista jazz. I due giovani inseguono i loro sogni nella magica Los Angeles.

Il cast del musical che debutterà a Broadway non è ancora stato annunciato.

Bartlett Sher (“Il buio oltre la siepe”, “Il violinista sul tetto”) dirigerà l’adattamento teatrale della sceneggiatura scritta dai drammaturghi Ayad Akhtar e Matthew Decker. Come il film, lo spettacolo conterrà musiche di Justin Hurwitz e testi del dream team della composizione, Benj Pasek e Justin Paul.

“La La Land”: il successo del film diretto da Damien Chazelle

Il film di “La La Land” ha vinto diversi Premi Oscar, tra cui quello per la migliore regia (Damien Chazelle) e per la migliore attrice protagonista (Emma Stone). Il film è stato anche protagonista di uno dei momenti più famosi della storia degli Oscar: è stato erroneamente annunciato come miglior film prima che il premio fosse assegnato al vero vincitore, “Moonlight”.

Oltre ai premi, “La La Land” è diventato un vincitore anche al botteghino, incassando 151 milioni di dollari in Nord America e 472 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Sono entusiasta di riunirmi a Lionsgate e all’incredibile team dietro “La La Land” per adattare il film per il palcoscenico di Broadway, il prossimo entusiasmante capitolo della sua evoluzione”, ha dichiarato Marc Platt, che ha prodotto il film. “Abbiamo riunito un team di livello mondiale per creare un musical che delizierà i milioni di fan attuali di “La La Land” e presenterà la storia ad un pubblico completamente nuovo”.

Questa non è comunque la prima volta che “La La Land” va oltre il grande e il piccolo schermo. Una versione concerto del film è infatti in tournée in tutto il mondo dal 2017.