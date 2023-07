La Laguna dello Stagnone di Marsala, paradiso ideale per il kite surf

La Sicilia Occidentale regala una perla unica per la pratica del kite surf: la Laguna dello Stagnone di Marsala, sito nella provincia di Trapani. Questo ambiente naturale racchiuso tra le Isole Egadi e la terraferma presenta caratteristiche ideali per praticare questo sport acquatico in tutta sicurezza e con condizioni di vento ottimali.

Dove si trova la Laguna dello Stagnone

La Laguna dello Stagnone è situata nella Sicilia occidentale, tra Marsala e Trapani. Si estende per circa 16 km in lunghezza e 6 km in larghezza ed è separata dal Mar Mediterraneo dall’isola di San Pantaleo o Isola Lunga, di fronte l’isola di Mozia che ha ospitato il ricco avamposto fenicio nel VIII secolo a.c.. La laguna dello stagnone appare in tutta la sua suggestione, specie al tramonto, percorrendo la litoranea da Marsala verso Trapani. Per chi arriva dall’aeroporto di Palermo dall ‘Autostrada A29 direzione Trapani uscita Birgi. Atterrando all’aeroporto di Trapani-Birgi dista poco meno di 10 km.

Come arrivare alla Laguna dello Stagnone

Una volta arrivati e sistemati in una delle molteplici strutture ricettive sparse nelle borgate limitrofe a Birgi Vecchi, intorno alla Laguna o nel centro di Marsala. Sulla via Lungomare dei Fenici vi sono diversi punti d’accesso ai campi di kitesurf. L’auto, però, resta indispensabile per raggiungere facilmente i circoli nautici attrezzati con pedane di partenza per il kite surf.

Caratteristiche ideali per il kite surf

La Laguna dello Stagnone è il luogo ideale per praticare il kite surf grazie alle sue caratteristiche naturali uniche che sono:

Vento costante : Nella Laguna soffia quasi sempre un leggero vento termico tra i 10 e i 20 nodi, perfetto per il kite surf. Le brezze marine da sud-ovest soffiano regolarmente nel pomeriggio, ideali per fare evoluzioni in acqua.

Nella Laguna soffia quasi sempre un leggero vento termico tra i 10 e i 20 nodi, perfetto per il kite surf. Le brezze marine da sud-ovest soffiano regolarmente nel pomeriggio, ideali per fare evoluzioni in acqua. Fondali bassi : La profondità media dell’acqua è di 1-1,5 metri, con punte di 3-4 metri ma solo nei canali. I bassi fondali sono l’ideale per chi è alle prime armi, per provare le prime evoluzioni in acqua in tutta sicurezza.

La profondità media dell’acqua è di 1-1,5 metri, con punte di 3-4 metri ma solo nei canali. I bassi fondali sono l’ideale per chi è alle prime armi, per provare le prime evoluzioni in acqua in tutta sicurezza. Area riparata : La conformazione lagunare riparata dalle correnti e dal moto ondoso del mare aperto crea condizioni di calma ideali per la pratica in sicurezza di questo sport, senza pericoli.

La conformazione lagunare riparata dalle correnti e dal moto ondoso del mare aperto crea condizioni di calma ideali per la pratica in sicurezza di questo sport, senza pericoli. Strutture attrezzate: Vi sono diversi circoli nautici attorno alla Laguna che offrono corsi, noleggio attrezzature e aree attrezzate per decollare e atterrare col kite in tutta tranquillità.

Dove dormire nei dintorni

Nei dintorni della Laguna vi sono diverse soluzioni di soggiorno per tutte le tasche. A Marsala ci sono hotel e B&B in centro storico ma anche fronte Laguna e nei pressi dei circoli nautici. Ma ci sono strutture per soggiorni decisamente più esclusivi tra hotel di lusso con SPA e B&B con vista sulle saline.

Cosa vedere nei dintorni: le Saline e l’Isola di Mozia

Oltre alle perfette condizioni per il kitesurf, la laguna dello Stagnone di Marsala offre altri interessanti luoghi da visitare nelle vicinanze. Sono le storiche Saline di Marsala, l’affascinante Isola di Mozia, colonia Fenicia dell’VIII sec. a.c., le storiche Cantine Florio, quelle di origine Inglese di Baglio Hopps e Whitaker, Lombardo, Pellegrino, Mothia, Paolini. Vicinissime alla Laguna e ai campi di kitesurf le Cantine Birgi

Le Saline si trovano nella parte meridionale della laguna. Sono celebri per la produzione del Sale di Trapani e costituiscono una riserva naturale dove è possibile avvistare fenicotteri rosa e altre specie di uccelli acquatici. Offrono anche un particolare paesaggio fatto di mulini a vento e vasche per la raccolta del sale.

L’Isola di Mozia si trova invece nella parte occidentale della laguna ed è un’isola di origine fenicia. Ospita i resti dell’antica città di Mozia e il Museo Whitaker con reperti unici e gli esclusivi vigneti Grillo di Tasca d’Almerita. La visita sull’isola di Mozia permette di fare un tuffo nella storia e ammirare i resti archeologici di una civiltà affascinante. L’isola di Mozia è anche collegata a Birgi Vecchia, sulla terraferma, da una strada in tufo a 50cm sott’acqua lunga 1 km. Infine, non perdetevi la sera a cena il cous cous marsalese, tra gli alimenti inseriti nella dieta Fodmap per mantenere pancia piatta e per un’alimentazione a quasi zero grassi

In sintesi, oltre al kite surf, la zona della Laguna dello Stagnone regala diversi spunti per escursioni di grande interesse paesaggistico e culturale.