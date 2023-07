Quali sono gli sport più praticati in Italia?

La cura del proprio benessere psico-fisico è diventato un mantra imprescindibile per milioni di italiani, convinti di poter migliorare la propria vita grazie all’attività motoria.

Un convincimento, oltretutto, decisamente supportato dai fatti: centinaia di migliaia di studi medici, infatti, dimostrano come l’attività fisica incida positivamente sul benessere di ogni singolo soggetto.

Non stupisce in alcun modo, di conseguenza, i milioni di iscritti alla palestre dislocate lungo tutto lo Stivale, che consentono di poter mantenere il corpo tonico e, aspetto di non secondaria importanza, scaricare le tossine e ottenere un ottimo equilibrio dal punto di vista psico-fisico.

Vediamo, quindi, quali sono gli sport maggiormente praticati dal popolo italiano, sia a livello individuale che collettivo.

Gli italiani amano la palestra e gli sport estremi

Parlando di attività eseguite in palestra, non si può far altro che rimarcare come il fitness sia una disciplina particolarmente amata dagli italiani in modo trasversale: uomini o donne, giovani o persone un po’ più in là con gli anni, il fitness viene praticato assiduamente da chiunque, in molti casi anche nella propria abitazione grazie ai tanti corsi online presenti nel mondo del web.

Le donne amano anche la ginnastica aerobica, che offre la possibilità di poter migliorare la tonicità di tutto il corpo e attivare significativamente ogni parte dello stesso, mentre gli uomini prediligono la pesistica.

Da segnalare, inoltre, come negli ultimi anni siano cresciuti esponenzialmente gli iscritti ai corsi di Crossfit, disciplina decisamente amata anche dai vip, che consente di poter ottenere un elevato grado di benessere psico-fisico.

In palestra, sulla scia del successo riscontrato a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, riscuotono ancora un discreto successo i corsi inerenti alla arti marziali, come ad esempio il Karate, estremamente utili non solo per il benessere fisico: il loro scopo principale, infatti, è quello di creare una “disciplina” in chiunque lo eserciti.

La palestra, però, sta diventando anche un luogo dove potersi allenare per praticare, poi, sport estremi, diventati una sorta di autentico pallino per milioni di italiani come ben descritto in un articolo pubblicato dalla autorevole testata online Love my senses: il desiderio di provare emozioni sempre più forti, portando il proprio corpo sino al limite della proprie capacità, affascina e cattura l’attenzione di migliaia di nostri connazionali.

Sport di squadra: calcio egemone, crescono i praticanti della pallacanestro

Volgendo lo sguardo agli sport di squadra, invece, non si può far altro che notare come il calcio resti, a tutt’oggi, quello maggiormente amato dagli italiani, considerati, probabilmente non a torto, un popolo che vive di football e dove risiedono 60 milioni di commissari tecnici.

Va detto, ad onor del vero, che i ragazzi che giocano a calcio sono certamente in numero inferiore rispetto a qualche anno fa, ma la passione per questo sport resta egemone lungo tutto lo Stivale.

Crescono, tuttavia, i praticanti di un altro sport di squadra che nel nostro paese, numeri alla mano, non è mai stato ricco di soddisfazioni per quanto concerne la squadra nazionale: il basket.

In un mondo sempre più globale, dove è possibile visionare contenuti multimediali provenienti da tutto il mondo, la pallacanestro americana, quella dorata del mondo dell’NBA, affascina e cattura l’attenzione anche dei giovani italiani.

Dopo il clamoroso successo ottenuto nel primo decennio del nuovo millennio, il Rugby ha perso un po’ di appeal, registrando un leggero decremento del numero di praticanti.

Dopo vent’anni avari di soddisfazioni, con la nazionale azzurra quasi sempre relegata al ruolo di “cenerentola” nel prestigioso “Sei nazioni”, gli italiani guardano con simpatia a questo sport, ma lo praticano sempre meno.

Nel mondo femminile, lo sport di squadra più praticato resta, senza alcun dubbio, la pallavolo, supportata, in questo caso, anche dai successi delle compagini nazionali nelle varie discipline iridate, anche se l’alloro olimpico resta, fin qui, un amaro tabù che si spera verrà sfatato alla prossime Olimpiadi di Parigi.