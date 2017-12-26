Home Salute La marijuana, scoperti effetti terapeutici sulla salute dell'uomo

La marijuana, scoperti effetti terapeutici sulla salute dell'uomo

di Redazione 26/12/2017

La marijuana è sicuramente dannosa alla salute, tuttavia in alcuni casi potrebbe risultare benefica grazie ai cannabinoidi presenti nella pianta. Insomma la questione che in questi anni ha coinvolto la società su chi è a favore e chi è contro alla legalizzazione della cannabis, potrebbe subire un risvolto importante dopo queste scoperte. Marijuana: sesso e tumori. Pare quindi che i cannabinoidi possano essere una risorsa positiva per la salute umana. Stando infatti ad alcune scoperte scientifiche la marijuana potrebbe portare le cellule tumorali alla ‘apoptosi', ossia al suicidio cellulare che potrebbe abbattere o quantomeno contrastare cancro e tumori. E' ciò che hanno appurato gli studi dei Ricercatori dell'Istituto Oncologico di Vojvodina e dell'Università di Novi Sad in Serbia. Altre ricerche proibiscono severamente di inalare olio di cannabis sotto forma di vapore, perché favorisce addirittura il proliferarsi di tumori come il cancro , così come dichiare il Medical Marijuana Research Institute. Per ciò che riguarda la marijuana e il sesso pare che la cannabis possa migliorare le prestazioni sessuali. Dagli studi della Stanford University School of Medicine si evince questo strano e positivo effetto dopo aver esaminato 50 mila uomini e donne. La conclusione sarebbe dunque che la marijuana stimoli le zone del cervello incaricate di regolare l'attività sessuale. Ovviamente bisogna sempre tenere a mente che dosi troppo alte di marijuana fanno malissimo all'organismo. Marijuana e gli effetti su stress E per lo stress? E' sicuramente possibile che la cannabis lo allevi ma è anche vero che quantità elevate di cannabinoidi possono portare gravissime conseguenza all'organismo. In tal guisa è stato documentato il primo caso di arresto cardiaco per via dell'assunzione di cibi a base di cannabis. Il caso riguarda un bimbo degli Stati Uniti e i medici sostengono che il decesso del piccolo sia stato provocato dalla presenza di derivati cannabis rilevati all'interno del suo organismo dopo che il bambino è stato ricoverato al pronto soccorso.

