Meningite, sospetto contagio a Battipaglia

di Redazione 26/12/2017

Una donna di 58 anni è stata ricoverata, nella tarda mattinata di sabato, al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, provincia di Salerno, affetta da alcuni sintomi riconducenti alla Meningite. La donna lamentava infatti rigidità della nuca, cefalea forte, e un senso di nausea misto a decimi di febbre. Caso sospetto di Meningite Il caso è stato classificato come sospetta Meningite. La prima diagnosi infatti è stata fatta dai medici dell'ospedale Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, dove la donna si è recata. Subito dopo hanno optato per il trasferimento al Moscati di Avellino. Dopo le prime analisi i medici hanno capito di trovarsi di fronte un possibile caso di Meningite o di encefalite. Per questo la decisione migliore è stata quella di trasferire la paziente per analisi più approfondite e l'eventuale inizio di una terapia adeguata. Precauzioni di profilassi Il pericolo contagio ha fatto scattare immediatamente anche tutte le misure di profilassi presso la struttura ospedaliera della Piana del Sele. Addirittura il pronto soccorso è stato chiuso per circa quattro ore e tutto il personale sanitario, che era stato in contatto con la donna, è stato dunque sottoposto insieme ai familiari a terapia antibiotica. Non c'è naturalmente nessun motivo per creare panico con allarmi vari. I casi di Meningite in Campania non sono in aumento rispetto agli anni precedenti. Anzi. Si deve tener conto anche del fatto che la diagnosi non è stata ancora confermata. Resta comunque la massima attenzione sanitaria, per evitare che possano verificarsi gli eventuali contagi.

