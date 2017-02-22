La Prova del Cuoco ricette di Carnevale: frappe di Anna Moroni

Buonissime le frappe di Anna Moroni! Nella puntata de La Prova del Cuoco di oggi 22 febbraio 2017 la simpatica cuoca si è dedicata alla preparazione di una delle ricette di Carnevale più amate da grandi e piccini. Oggi pomeriggio potete provare a fare a casa i dolci di carnevale Anna Moroni e servirli in occasione del giovedì grasso. Abbiamo solo una piccola comunicazione di servizio: le frappe perfette de La Prova del Cuoco creano dipendenza e sono ipercaloriche! Pronti per la ricetta di oggi? Scopriamo subito ingredienti e preparazione.

Gli ingredienti per le frappe perfette di Anna Moroni sono i seguenti: 500 grammi di farina 00, 50 grammi di burro, 2 uova, 2 cucchiai di zucchero, 50 grammi di anice, limone grattugiato, un pizzico di sale, vino bianco, 1 litro di olio di semi d'arachide e zucchero a velo.

La ricetta di Carnevale di oggi è molto ‘rilassante’. Quando abbiamo molti pensieri per la testa ci mettiamo ad impastare e per la preparazione delle frappe dobbiamo mettere tutti gli ingredienti sul piano da lavoro. Iniziate dalla farina disponendola a fontana, al centro mettete le uova lo zucchero e impastate, poi aggiungete il burro morbido a pezzetti, il limone grattugiato, 1 pizzico di sale, l’anice e il vino bianco. La consistenza dell’impasto deve essere ben soda perché la pasta deve essere tirata con la macchinetta per fare la sfoglia. Anna Moroni non ha indicato quanto tempo deve riposare il panetto, ma le frappe perfette prima di essere lavorare devono stare sotto un canovaccio asciutto per almeno mezz’ora. Poi tirate la pasta, tagliate i rettangoli con la rotella dentellata e friggete in olio di semi d’arachide. Spolverate le frappe di Anna Moroni con lo zucchero a velo. Vi aspettiamo domani per scoprire insieme una nuova ricetta di Carnevale de La Prova del Cuoco.