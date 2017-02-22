Home Attualità Uomini e Donne Gossip ex Tronisti: Lucas Peracchi non si pente

di Redazione 22/02/2017

Le polemiche sulla sua esperienza a Uomini e Donne ma anche il matrimonio all’improvviso con Silvia Corrias e la sua possibile partecipazione come naufrago all’Isola dei Famosi 2017: di tutto questo ha parlato Lucas Peracchi nella sua ultima intervista a ‘Novella 2000’ ribadendo di essere stato sempre una persona corretta. L’ex tronista ha ribadito che non voleva assolutamente parlare male di Uomini e Donne, né screditare Maria De Filippi che ancora ringrazia per l’opportunità concessa ma comunque ci sono delle cose che non gli sono piaciute. Come quel video che la redazione di Uomini e Donne ha postato per dimostrare quello che l’ex tronista aveva detto dopo la scelta di Giulia: “Se avessero avuto la coscienza pulita nemmeno lo avrebbero condiviso. Ho risposto ad alcune domande che mi sono state poste nel modo che mi sembrava più giusto. Successivamente a mente lucida ho ragionato sul perché fosse stato fatto quel video di tutela nei confronti della redazione, ma non ho nemmeno la risposta”. La sua vita è cambiata quando ha conosciuto Silvia. Un breve fidanzamento,poi il matrimonio che ha sorpreso tutti. Lucas Peracchi conferma che voleva condividere questa esperienza solo con lei e non con altri, anche se ora tutti lo sanno: “Stiamo vivendo un bel momento, siamo felici. Io mi sto dedicando al nuovo lavoro, lei lo sta cercando e viviamo insieme a Piacenza”. E l’Isola dei Famosi 2017? L’ex tronista conferma che a settembre aveva fatto il casting , ma poi la produzione non gli ha più fatto sapere nulla e non si è interessato.

