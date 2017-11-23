Home Attualità La Terra è piatta, Mike Hughes pronto a lanciarsi nello Spazio con razzo homemade

La Terra è piatta, Mike Hughes pronto a lanciarsi nello Spazio con razzo homemade

di Redazione 23/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mad Mike Hughes ne sta per combinare una delle sue: sta per lanciarsi con un razzo fatto in casa sopra la città di Amboy per dimostrare che la traiettoria della Terra è piatta. Pronto a lanciarsi con razzo fatto in casa per dimostrare che la Terra è piatta Prendete un autista di limousine americano, prendete la convinzione biblica che la Terra è piatta e collocate il tutto in una città fantasma statunitense. Questo fine settimana “Mad” Mike Hughes, autista di limousine americano, si lancerà con un razzo fatto in casa sopra Amboy. Hughes crede nella teoria della Terra piatta, ed è sponsorizzato da un gruppo che ha fatto apporre sullo strumento la scritta gigante “Research Flat Earth”. Scienza e fantascienza è uguale, come Mad Mike ha costruito un razzo Intervistato dalla Associated Press, l’eccentrico uomo ha dichiarato di non credere nella scienza e di conoscere l’aerodinamica e la dinamica dei fluidi. Inoltre, saprebbe come le cose si muoverebbero nell’aria. Con queste e le sue nozioni sul movimento dell’aria, la misura adatta degli ugelli per i razzi e la spinta necessaria per volare, ha costruito un razzo. Affermando che non è scienza. Bensì solo un elenco di formule e che non trova differenza tra la disciplina scientifica e la fantascienza. Eccentricità o pazzia? Si scoprirà durante il fine settimana, visto che Hughes sembrerebbe deciso al lancio dalla città disabitata della California. Dimostrazione Terra piatta, dove vedere il lancio in diretta streaming In precedenza Hughes si è già fatto sparare da un razzo a vapore costruito da solo a casa, da lui battezzato X-2 SkyLimo, e da un limousine montata a razzi. Quando si è lanciato nel 2014, la caduta, anche a causa di un paracadute difettoso, gli ha procurato dei danni piuttosto gravi. Stando a Huges, il suo ultimo razzo a vapore, costato appena 20mila dollari utilizzando un motore smantellato da un camper, viaggerà in aria per circa 1,6 km sopra il deserto del Mojave raggiungendo gli 800 km orari. Il lancio sarà visualizzato in streaming sul canale Youtube di Hughes e sul suo sito ufficiale. Per chi vuole assistere in diretta streaming, il lancio è in programma sabato tra le 2 e le 3 di pomeriggio, ora locale, e questa volta per l’atterraggio ha predisposto due paracaduti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp