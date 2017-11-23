Home Attualità Ragazze americane violentate a Firenze chiamate a presentarsi in Tribunale

Ragazze americane violentate a Firenze chiamate a presentarsi in Tribunale

di Redazione 23/11/2017

Questa estate due ragazze americane hanno affermato di esser state violentate da due carabinieri in servizio a Firenze. Le due studentesse che ad agosto si trovavano in Italia hanno raccontato di essere state avvicinate dai militari fuori dalla discoteca. Le due americane subito dopo esser tornate a casa hanno denunciato i ragazzi accusandoli di violenza sessuale. Ragazze violentate a Firenze da due carabinieri Questa estate la notizia riguardate la violenza sessuale subita da due ragazze americane ha fatto discutere sia in Italia sue negli U.S.A. Le due vittime lo scorso agosto hanno denunciato due carabinieri affermando di essere state violentate. Secondo una prima versione dei fatti le ragazze in questione sono state avvicinate dai militari fuori un locale a Firenze e successivamente questi si sono proposti di accompagnale nella loro abitazione. La conferma è arrivata anche da una telecamera a circuito chiuso che ha ripreso la volta in una delle zone della città. Quando però i due carabinieri e le presunte vittime sono arrivati nell'abitazione la situazione sembra esser sfuggita al controllo. Nell'arco della nottata le due ragazze americane hanno chiamato il pronto soccorso affermando di esser state violentate, una nell'androne del palazzo e la seconda nell'appartamento. Una testimonianza che non ha mai convinto neanche i soccorritori che non hanno realmente riscontrato la violenza sessuale. Violenza sessuale a Firenze, i due carabinieri: siamo innocenti Dopo l'accusa di violenza sessuale i due carabinieri che prestano servizio a Firenze hanno dichiarato: "Siamo Innocenti". In questi giorni i militari e le due ragazze americane si sono trovati a quattrocchi in aula durante il processo probatori. I presunti carnefici hanno continuato ad affermare la loro innocenza, mentre le vittime hanno dichiarato: "Siamo state violentate dai due carabinieri". Ad oggi però i racconti delle ragazze violentate dai carabinieri sembrano essere contraddittorie, tanto che il Gip sembra stia valutando l'ipotesi di archiviazione del caso.

