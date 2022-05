Lampadari shabby chic: vecchio ma con stile

Lo stile shabby chic riguarda uno stile d’arredo composto da mobili antichi o che vengono appositamente anticati mediante l’apposizione di graffi e ombre. Questi mobili e accessori che adornano la casa in questo stile, si caratterizzano per i colori chiari compresi i lampadari shabby chic.

Si tratta di uno stile di arredamento per interni caratterizzato dal miscuglio di oggetti antichi che si mischiano al moderno, apportando luminosità e lucentezza con colori caldi e romantici.

In particolare le sospensioni shabby chic delineano un ambiente piacevole all’interno della casa, arricchendo la zona giorno di una luce delicata e rilassante, ideale per leggere un libro, guardare un film, trascorrere una serata tra amici.

Questi punti luce si arricchiscono di linee romantiche e di materiali delicati come la ceramica e in alcuni casi dalle linee ruvide, adornati da pietre colorate e cristalli.

Le lampade a sospensione shabby chic caratterizzate per essere a filamento, aggiungono uno stile antico all’arredamento e possono essere composti da una struttura in ferro battuto modellato a mano, formato da tre, cinque oppure otto braccia, dipinto a mano solitamente in colorazioni chiare come l’avorio, l’oro, il bianco panna.

Il paralume segue lo stesso stile della struttura base e a questo si può aggiungere anche elementi decorativi come strass, catenelle, pietre decorative, disegni floreali realizzati a mano e molto altro.

I lampadari a sospensione shabby chic si adattano a qualsiasi tipo di stile, da quello contemporaneo a quello più moderno, donando sempre un tocco raffinato ed elegante.

In ogni ambiente della casa vi deve essere la giusta illuminazione ideale per valorizzare i mobili e l’arredo.

Non si deve pensare che questi tipi di illuminazione siano solo quelli caratterizzati da uno stile romantico e classico. Infatti ve ne sono di differenti tipologie con varie forme e materiali, non necessariamente solo in ceramica ma anche in vetro traforato, in ferro battuto e molto altro.

È possibile acquistarli presso vecchi negozi di d’antiquariato oppure potete visitare uno dei tanti siti dedicati allo stile shabby chic on line. Qui potete trovare differenti modelli e prezzi e scegliere quello più adatto ai vostri gusti.

Questo tipo di punti luce sono in grado di valorizzare e porre un tocco di classe ad ambienti poveri e dallo stile moderno, introducendo nuovi abbinamenti, donando spunti per migliorare lo spazio circostante.

Anche negli spazi domestici più poveri caratterizzati da un arredamento semplice ed essenziale, la presenza di un lampadario shabby chic arricchisce l’ambiente e lo valorizza arricchendolo.

LAMPADARI SHABBY CHIC PER UN TOCCO DI LUMINOSITÀ ED ELEGANZA IN QUALSIASI AMBIENTE

In un arredamento la luce è di fondamentale importanza e bisogna saper scegliere bene quale sia l’illuminazione adatta all’ambiente che ci circonda.

È veramente sorprendente vedere ed ammirare la versatilità che un lampadario shabby chic riesce ad avere in qualsiasi ambiente della casa. In particolare si deve analizzare come il loro utilizzo riesca ad aumentare il valore di un ambiente arredato con semplicità e casualmente senza la minima cura dei dettagli, riuscendo a conferire bellezza e luminosità.

Vi sono lampadari shabby chic di differenti tipologie, dallo stile country a quello romantico che possono essere inseriti in qualsiasi tipologia di ambiente, da quelli moderni a quelli più sofisticati creando un’atmosfera accogliente. Ve ne sono altri adatti particolarmente alla zona giorno come quelli in ferro lavorato che consentono di illuminare appieno il salone, la cucina e la sala da pranzo.

Queste illuminazioni risultano essere particolarmente funzionale anche all’interno delle tavernette, con un arredamento minimal e dai toni scuri, donandogli un aspetto caldo ed accogliente.

Anche nella camera da letto si può introdurre un lampadario stile shabby chic e se si ha una vena romantica ideali sono quelli con strass e catenelle trasparenti con colori tipici come il bianco opaco, avorio, giallo e rosa pallido.

L’ideale in questo tipo di illuminazione è l’utilizzo di luci soffuse a risparmio energetico che creano un ambiente soft e delicato.

Da questo si può dedurre che questi punti luce sono adatti a qualsiasi tipologia di arredamento, capace di creare luminosità ed eleganza, e conferiscono raffinatezza rendendo unici anche gli ambienti più semplici.

I lampadari stile shabby chic esprimono raffinatezza ed eleganza, con una dovuta attenzione ai dettagli che lo caratterizzano, che consente di influenzare anche altri stili di arredamento presentandosi come moderno e attuale in ogni circostanza.