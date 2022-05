Franco Battiato: le canzoni migliori e più belle del cantautore italiano

Ad un anno dalla morte di Franco Battiato, avvenuta in un tragico 18 maggio 2021, sono tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo offerti nei confronti del cantautore italiano che, con le sue canzoni, ha sicuramente contribuito a fare la storia della musica. Franco Battiato ha lasciato un vero e proprio vuoto nell’ambito della musica italiana, con la sua scomparsa, ed è per questo che – anche a distanza di un anno dalla sua morte – lo si ricorda con tanto affetto e stima. Al fine di rievocare la figura del cantautore, non si può non citare quelle che sono le migliori canzoni e le canzoni più belle di Franco Battiato, realizzate nel corso della carriera del cantautore.

Franco Battiato: le canzoni più famose del cantautore italiano

Che sia per una canzone o per un altra, chiunque conosce – prima o poi – Franco Battiato nell’ambito della sua vita. Il cantautore ha realizzato così tante canzoni ricche di successo e bellezza da comportare una diffusione avvenuta non soltanto in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, dove il cantante è ascoltato e particolarmente apprezzato. Molte persone conoscono Franco Battiato per La Cura, una canzone meravigliosa che rappresenta in tutto e per tutto il sentimento che vuole essere espresso all’interno del brano.

Di tutt’altro stampo è un’altra delle canzoni più famose del cantautore italiano: Centro di gravità permanente, che racconta del senso ossessivo di ricerca di una stabilità e di un riferimento saldo, in un’epoca di smarrimento e di perdita del senso di orientamento; tra le canzoni più famose di Franco Battiato ci sono anche Cuccuruccuccù, E ti vengo a cercare e Bandiera Bianca. Se si vuole iniziare ad ascoltare Franco Battiato, il modo migliore per farlo è sicuramente attraverso queste canzoni.

Le canzoni più belle di Franco Battiato

Riuscire a comprendere quali siano le canzoni più belle di Franco Battiato non è sicuramente semplice: si tratta, pur sempre, di una prospettiva soggettiva, che porta a non avere sempre una risposta comune per quanto riguarda il proprio ascolto. Tuttavia, si possono indicare alcune delle canzoni più belle di Franco Battiato, in cui il cantautore descrive la realtà contemporanea in cui vive, criticandola o descrivendola attraverso una prospettiva completamente differente.

Se si vuole approfondire questo aspetto, sicuramente le canzoni più belle di Franco Battiato che sono consigliate sono le seguenti: No Time No Space, Shock In My Town, Inneres Auge, Il Ballo del Potere, Povera Patria e Up Patriots to Arm.

Franco Battiato: le migliori canzoni del cantautore italiano

A questo punto, si può concludere con l’elenco di alcune tra le migliori canzoni del cantautore italiano. Nel fare questo elenco, non si considerano soltanto questioni di natura soggettiva, ma anche successi di Franco Battiato che il cantautore ha ottenuto nel corso della sua carriera. Tra le migliori canzoni di Franco Battiato, al di là di quelle citate precedentemente, ci sono: L’era del cinghiale bianco, Voglio vederti danzare, Prospettiva Nevski, La stagione dell’amore e Gli Uccelli.