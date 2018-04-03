Home Salute Laringoplastica, arriva una soluzione ricavata dalle cicale

di Redazione 03/04/2018

Laringoplastica e cicale: dalla medicina arriva un nesso. Gli insetti in questione potrebbero essere perfetti per risolvere i problemi delle persone con una paralisi delle corde vocali. Questo è quanto emerge dall'intuizione dei ricercatori della Vanderbilt University che stanno mettendo in piedi un marchingegno in grado di intervenire chirurgicamente e che si fonda proprio sulle ali delle cicale. Laringoplastica e cicale: lo studio Fautore dello studio è Haoxiang Luo, specializzato in modelli computazionali che ha osservato uno sciame di cicale morte davanti al Campus, nel 2011, per dare vita in laboratorio ad un modello dei loro movimenti alari. Un suo collaboratore, Bernard Rousseau, aveva notato alcune similarità tra il modo in cui le ali della cicala si muovevano e il movimento delle corde vocali umane. Così hanno pensato che si potessero migliorare le tecniche chirurgiche per le corde vocali paralizzate ispirandosi alle ali delle cicale. Il National Institute of Health, proprio per questo, ha finanziato la ricerca con 2,4 milioni di dollari per fare sì che la squadra multidisciplinare di Vanderbilt potesse ideare un software capace di aiutare i chirurghi a individuare soluzioni più selettive per gli interventi di laringoplastica. Le corde vocali si trovano su tutti e due i lati della laringe e devono unirsi e vibrare per produrre il suono. Laringoplastica, come cambierà la tecnica chirurgica Lo studio ha posto l'attenzione sulla paralisi unilaterale delle corde vocali, cioè quando una delle corde non può più chiudersi completamente contro l'altra. Le persone con questa situazione hanno una voce rauca e necessitano di uno sforzo maggiore per produrre suoni. Gaelyn Garrett, docente di otorinolaringoiatria e direttore del Vanderbilt Voice Center spiega "Attualmente l'intervento di laringoplastica ricrea una struttura tridimensionale con solo dati bidimensionali. La simmetria delle vibrazioni fornita dal nuovo impianto 3D, progettato per il singolo paziente, dovrebbe dare risultati di voce più coerenti e ottimali". In questo modo, simulando la dinamica del flusso d'aria il software del computer anticipa come l'impianto influirà sulle vibrazioni prima dell'intervento chirurgico. Gli studiosi aggiungono che questo "aiuterà anche a capire i parametri ottimali dell'impianto come la sua forma, la sua dimensione e la sua posizione".

