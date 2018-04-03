Home Salute La pasta non fa ingrassare, parola degli esperti

La pasta non fa ingrassare, parola degli esperti

di Redazione 03/04/2018

La pasta non fa ingrassare. Questa è l'ultima novità dal mondo della dieta, secondo la quale, troppe volte, i carboidrati sono da bandire. Eppure, pare che la pasta possa essere parte integrante di un regime alimentare sano. La pasta non fa ingrassare, lo studio A differenza di tanti altri tipi di carboidrati «raffinati», che sono facilmente assorbibili nel flusso sanguigno, la pasta ha invece un basso indice glicemico, il che significa che causa minori aumenti dei livelli di zucchero nel sangue rispetto a quelli provocati dal consumo di cibi che invece hanno un livello alto di questo indice. Questo è quanto ha evidenziato uno studio del St. Michael's Hospital, in Canada, pubblicato su BMJ Open, che porta come prima autrice il nome della ricercatrice di origine italiana Laura Chiavaroli. È stata messa in atto una revisione sistematica e una meta-analisi di tutte le prove reperibili che provengono da studi randomizzati controllati, identificando 30 ricerche che hanno coinvolto quasi 2.500 persone che hanno mangiato pasta invece di altri carboidrati durante una dieta sana a basso indice glicemico. La pasta non fa ingrassare, le parole dell'esperto L'autore principale dello studio, John Sievenpiper, ha evidenziato che «Lo studio ha rilevato che la pasta non ha contribuito all'aumento di peso o all'aumento del grasso corporeo. In realtà l'analisi ha mostrato una leggera perdita di peso, quindi contrariamente alle preoccupazioni, la pasta può essere parte di una dieta sana come ad esempio quella a basso indice glicemico». Le persone coinvolte hanno mangiato in media 3,3 porzioni di pasta alla settimana invece di altri carboidrati. Da controlli incrociati è venuto fuori che avevano perso circa mezzo chilo in 12 settimane. Gli autori ci tengono a mettere in evidenza che i risultati sono generalizzabili alla pasta consumata insieme ad altri alimenti a basso indice glicemico. Oltretutto ci tengono a dire che sono doverose ulteriori ricerche per stabilire se la perdita di peso si lega anche alla pasta come parte di altre diete salutari.

