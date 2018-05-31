Latte di scarafaggio. Bastano queste tre parole per farci rabbrividire ma quello che abbiamo scoperto ci lascia senza parole. Questa bevanda infatti potrebbe diventare un food trend. Sarà pure disgustoso al solo pensiero, ma uno studio ha dimostrato che è quattro volte più nutriente del latte vaccino.

Proprietà del latte di scarafaggio

Il latte di scarafaggio è definito in questo modo perché gli insetti lo usano per nutrire i piccoli quando si trovano ancora nella “pancia” della madre. La sostanza è un toccasana perché ricca di proteine, zuccheri e grassi e studi approfonditi hanno accertato che è un alimento completo, ideale per una dieta equilibrata. Il profilo nutrizionale del latte di scarafaggio è migliore del latte di mucca e simile a quello di bufala.

Latte di scarafaggio superfood del futuro

Non è una novità il fatto che gli insetti siano il cibo del futuro e gli scienziati adesso stanno cercando di mettere a punto una tecnica per permettere l'estrazione del latte di scarafaggio. Il processo sembra essere piuttosto lungo e complicato oltre che dispendioso. Le nuove mode alimentari però conquistano sempre più persone e forse in futuro qualche coraggioso vorrà sperimentare il latte di scarafaggio. Se qualcuno tra i nostri lettori vuole candidarsi all'assaggio ci faccia sapere cosa ne pensa.