Fortnite: in arrivo nuove skin, emote e molto altro per il gioco della Epic Games

di Redazione 31/05/2018

Le grandi potenzialità di Fortnite, capolavoro della Epic Games che continua ad accumulare record su record, nonchè giocatori che si affacciano sulla piattaforma del videogioco del momento, potrebbero ulteriormente ampliarsi, stando a quelli che sono i reiterati aggiornamenti settimanali che riguardano il gioco. Anche oggi, infatti, i server sono fuori uso per manutenzione: ieri c'è stato l'ultimo aggiornamento che ha portato, nel gioco, la presenza del tanto discusso carrello. Inoltre, grazie al datamining fatto, da alcuni utenti, sull'ultimo update, sono state scoperte importanti novità. Stando alle stesse, nel gioco, ben presto, dovrebbero comparire numerosi nuovi contenuti, tra skin, emote, deltaplani e molto altro. Fortnite: in arrivo le nuove Sfide Settimanali E' stata pubblicata ieri e ha già portato a numerosi commenti, tra positivi e negativi. La patch 4.3, che ha introdotto - ieri - il nuovo evento Spaccatutto 2 e i già tanto discussi carrelli della spesa sembra essere niente di fronte a ciò che ancora dovrebbe essere inserito. Intanto, i server sono offline per la consueta manutenzione settimanale: in arrivo, infatti, ci sono le Sfide della Settimana 5, che verrano pubblicate oggi stesso. Per quanto riguarda la patch 4.3, come sopraccitato, ha portato all'inserimento del carrello della spesa: esso è diviso in due parti sfruttabili da due giocatori differenti, un guidatore (che conduce il carrello stesso) e un passeggero (seduto, che può sparare). Il carrello permette di percorrere la mappa molto più velocemente del normale. Chiaramente, non è uno strumento importantissimo se rapportato ad altri, ma costituisce comunque un'introduzione simpatica e, a tratti, anche necessaria per un certo tipo di giocatori. Ad ogni modo, i server torneranno online a breve, attraverso una nota che sarà pubblicata dagli sviluppatori stessi: una volta online, i server permetteranno a tutti di dedicarsi alle Sfide Settimanali. Fortnite, scoperti nuovi contenuti che compariranno a breve Ma la grande novità è un altra: grazie ad un datamining, infatti, fatto da alcuni eventi sull'ultimo update, sono stati scoperti numerosi nuovi contenuti che - ben presto - arricchiranno il gioco. Questi contenuti riguarderanno essenzialmente skin, emote e deltaplani. Flytrap (Leggendaria) Ventura (Epica) Scoundrel (Epica) Rapscallion (Epica) Jumpshot (Rara) e Triple Threat (Rara), saranno le nuove skin. Le skin sono, in soldoni, i travestimenti che vengono utilizzati dagli utenti. Vengono ordinati per ordine di rarità: maggiore è la rarità della skin, maggiore è la difficoltà per ottenerla. Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di raccolta (comunemente detti "picconi" dai videogiocatori), essi saranno 3: Tendril (Raro), Slam Dunk (Raro) e Nite Owl (Raro). Attraverso gli strumenti di raccolta si può raccogliere il materiale (legno, pietra, metallo) o, per i più temerari, colpire i nemici. I deltaplani nuovi saranno anch'essi 3: Starry Night (Raro), Hang Time (Epico) e Venus Flyer (Raro). Il deltaplano serve solo per catapultarsi all'interno della mappa, all'inizio del gioco, o per tragitti brevissimi dopo che ci si è buttati da una piattaforma di lancio. I nuovi zaini, due, saranno Burgle Bag (Epico) e Strongbox (Epico). Infine, le emote - che permettono al personaggio di muoversi in determinato modo - nuove saranno 4: Basketball, Boogie Down, Laugh, Zippy.

