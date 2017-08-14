Laura Boldrini contro il web #AdessoBasta: Denuncio chi mi ha insultata
di Redazione
14/08/2017
Laura Boldrini ancora una volta contro il web. L'attuale Presidente della Camera dei Deputati continua a essere presa di mira da parte di alcuni utenti che sui social le propinano pesanti insulti sessisti. Laura Boldrini ha deciso di scaraventarsi contro gli utenti in questione lanciando l'hashtag #AdessoBasta: "Denuncio chi mi ha insultata". Laura Boldrini ancora una volta sotto attacco dal popolo del web. Molti utenti sui social, tra Facebook e Twitter, non risparmiano al Presidente della Camera dei Deputati insulti sessisti di vario tipo. La Bodrini da diverso tempo vive questa situazione facilmente definibile come "Ciberg Bullismo", decidendo molto spesso di lasciar correre e concentrarsi così sulla sua attività politica. A quanto pare però la situazione sui social è sfuggita a diverse persone che hanno deciso di non contenersi più. Un uomo su Facebook ha addirittura scritto: "Tr***... Sei solo una pu*****... E questa gente che lascia commenti positivi su di te? Ma ammazzatevi tutti ignoranti... Questa ce*** sta rovinando la nostra terra. Non serve a un ca*** ne lei ne la sua me*** nera tanto amate". Questa volta però, Laura Boldrini esasperata, ha lanciato l'hashtag #AdessoBasta dichiarando: "Denuncio chi mi ha insultata".
Laura Boldrini si difende con l'hashtag #AdessoBastaLaura Boldrini contro il web a causa dei pesanti insulti sessisti pubblicati sui suoi account social. La Presidente della Camera dei Deputati insieme l'hashtag #AdessoBasta ha annunciato la sua decisione: "Denuncio chi mi ha insultata. I commenti e le minacce sono quasi sempre a sfondo sessuale. Si evoca lo stupro, la violenza di gruppo come punizione. E' terribile. Penso che questo spazio, il web, sia troppo importante per lasciarlo nelle mani dei violenti. Non può accadere in democrazia".
Articolo Precedente
Viaggiare gratis in Australia: si cercano 8 ragazzi per The Mateship
Articolo Successivo
Bagni gay in Salento: polemica dopo il cartello omofobo
Redazione