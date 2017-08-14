Viaggiare gratis in Australia: si cercano 8 ragazzi per The Mateship

Offerta di lavoro: The Mateship seleziona 8 ragazzi che devono viaggiare gratis in Australia per 3 mesi

Amate viaggiare e sapete usare i social network? Smettete subito di pensare cosa fare a ferragosto e inviate la vostra candidatura al progetto The Mateship, avete tempo sino al 18 agosto 2017. Ovviamente non stiamo scherzando e siamo lucidissimi, il vostro sogno di viaggiare gratis in Australia potrebbe realizzarsi molto presto. Lo scorso mese di ottobre infatti BuzzFeed e Tourism Australia hanno stretto un accordo per far conoscere la terra dei canguri ad 8 ragazzi che devono solo dimostrarsi disponibili a viaggiare gratis per 3 mesi e condividere tutto su BuzzFeed. Tra le qualità indispensabili ci deve essere una predisposizione allo storytelling e alla scrittura per convincere tutti a scoprire meglio i luoghi stupendi e sconosciuti dell’Australia.

Come dicevamo avete poco tempo, la scadenza della candidatura è stata fissata al 18 agosto 2017 e ossono partecipare i giovani italiani, tedeschi, inglesi e francesi. Requisito essenziale è la conoscenza della lingua inglese come potrete scoprire collegandovi al sito ufficiale del progetto The Mateship. Il procedimento di registrazione è semplice, basta inserire i dati personali, allegare il CV e scrivere 2-3 paragrafi in inglese con le motivazioni per cui si vuole visitare l’Australia. Al form deve essere allegato un video di 90 secondi in cui il candidato promuove la nazione. Il compito degli esperti che valuteranno le candidature sarà molto difficile, chi non vorrebbe viaggiare gratis in Australia per 3 mesi? I vincitori che supereranno le selezioni e dimostreranno di essere pronti per raccontare il viaggio in maniera unica e originale verranno avvisati tramite mail. Cosa aspettate?

Info: The Mateship