Laura Pausini gossip, di nuovo incinta? Spuntano le foto in costume a Miami

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2017

A pochi mesi dal suo meritato "ritiro" Laura Pausini viene paparazzata in costume a Miami durante alcuni momenti di dolce relax. A pubblicare le foto è il settimanale di gossip Chi. Nelle stesse immagini la cantante romagnola indossa un costume intero bianco e mostra, come sottolineato dallo stesso giornale e da alcuni fan molto attenti, delle forme generose e scoppiettanti da far addirittura pensare ad una sua seconda gravidanza. La popstar, che già da mesi aveva annunciato la volontà di ritirarsi per qualche tempo per dedicarsi di più alla sua famiglia e alla piccola Paola, era comparsa l'ultima volta in pubblico  lo scorso 12 febbraio ai Grammy Awards con un abito elegante dal quale non trasparivano di certo le stesse curve: "Ho un uomo a cui piaccio come sono e questo mi dà sicurezza”, aveva detto di recente la Pausini, facendo capire di non essere più la Laura ossessionata dalla sua linea. Che le curve siano dovute soltanto a un periodo di meritato relax o c'è davvero dell'altro?

Gossip Laura Pausini, incinta? "Chi" pubblica le foto

Intanto i fan adesso si chiedono, con un pizzico di curiosità, se davvero Laura Pausini sia nuovamente incinta e pronta a godersi questo gioioso viaggio verso la seconda maternità, adesso che la piccola Paola, nata dal suo amore con il musicista Paolo Carta, ha già 4 anni. Negli scorsi giorni dal profilo Instagram Laura Pausini aveva mandato un saluto ai suoi numerosi followers con un selfie scattato proprio tra le bellissime e calde spiagge di Miami, dove la cantante è in vacanza insieme alla sua famiglia. Il settimanale Chi pubblicherà tutte le foto di Laura Pausini a Miami in esclusiva nel numero in edicola di domani mercoledì 1 marzo. Come perderlo?  
