Isola dei Famosi 2017 news: Raz Degan non è più da solo? Nancy Coppola lo difende

Nuovi momenti di tensione tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. Dalle ultime news che giungono dall’Honduras ci sembra di capire che ormai ci sono due gruppi e Raz Degan non è più da solo. Nancy Coppola si è scagliata duramente contro Simone Susinna poco prima della prova per difendere l’ex marito di Paola Barale. La cantante neomelodica ha urlato: «Basta, non è un cane. Non provate più a lanciargli le cose».

Con l’uscita di Massimo Ceccherini nel gruppo sono aumentati i malumori, ormai gli schieramenti dell’Isola dei Famosi 2017 sono tre, da una parte infatti c’è Moreno, poi Raz Degan e Nancy Coppola, e infine tutti gli altri concorrenti. In un primo momento Raz aveva attirato parecchie antipatie a causa delle presunte offese alla moglie del comico, ‘scoperte’ grazie a Moreno. Sull’Isola dei Famosi 2017 però il vento cambia sempre e le news lasciano intendere che oggi lo scirocco stia mettendo a dura prova i concorrenti. I naufraghi continuano a comportarsi male nei confronti di Raz Degan e a Nancy Coppola non va proprio giù che venga trattato come un animale, per questo ha deciso di avvicinarsi a lui con gentilezza.

Nancy ha detto a Malena che Raz gli fa tenerezza, è sempre da solo e in disparte perché gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 lo istigano. Nessuno di loro però immagina quello che succede dall’altra parte del mondo dove Raz può contare sul sostegno del pubblico. Purtroppo Simone Susinna ha criticato l’atteggiamento di Nancy e l’ha definita una ‘cameriera’. La Coppola aveva portato il materiale per la prova a Raz Degan e Susinna ha preso le sue scarpe e le ha lanciate in aria. Gli altri naufraghi hanno iniziato a rivedere il proprio atteggiamento, e anche Eva Grimaldi ha attaccato Simone. Dopo la tempesta ci sarà la quiete all’Isola dei Famosi 2017? Lo scopriremo nelle prossime news.