Lavastoviglie, covo di funghi e batteri. Conseguenza per la salute?

di Redazione 18/01/2018

Le lavastoviglie sono un covo di batteri e funghi pericolosi, pur se per l'uomo i rischi sono pochi e coinvolgono solamente le persone con sistema immunitario debole. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi dell’Università di Lubiana (Slovenia), dell’Università di Copenaghen (Danimarca) e dell’Università di Gand (Belgio). La ricerca del team di studiosi Gli studiosi dell’ateneo belga hanno preso in analisi le guarnizioni in gomma di ben 24 lavastoviglie, scoprendo la presenza di un bel microbioma in ognuna di esse. La sopravvivenza dei vari microorganismi erano legati al pH, alla temperatura. Ma anche ai detergenti, all' alto tasso di cloruro di sodio e all’acqua durante le fasi di lavaggio. Il team di studiosi ha trovato molte colonie di batteri e funghi facilmente patogeni. Tra i batteri sono stati trovati quelli dei generi Escherichia e Acinetobacter, invece dei funghi i più frequenti sono stati Candida, Cryptococcus e Rhodotorula. Quelli del genere Candida sono i responsabili di eritemi di pelle e mucose. Funghi e batteri nelle lavastoviglie Dalla ricerca, è comunque emerso che i rischi per la salute dell'uomo restano molto bassi o addirittura nulli. I dettagli dello studio hanno avuto la pubblicazione sulla rivista scientifica apposita Applied and Environmental Microbiology. Questi microorganismi entrano nell’ elettrodomestico a causa dell’acqua del rubinetto collegato alla lavastoviglie, almeno così si formano i funghi. Per i batteri sicuramente provengono dal cibo contaminato. Q I microorganismi aumentano quando la lavastoviglie emette aria calda e se provoca umidità, di conseguenza, il consiglio degli scienziati per evitare dispersioni è quello di aprirla quando ormai si è freddata.

