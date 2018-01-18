Home Intrattenimento Fabio Rovazzi compleanno, Fedez rivela il numero in diretta Instagram

di Redazione 18/01/2018

Oggi per Fabio Rovazzi sarà un compleanno decisamente particolare... Dopo la presentazione del film Il vegetale, il suo amico Fedez ha deciso di fargli un regalo decisamente unico e Sui generis. Il rapper ieri sera nel corso di una storia Instagram ha dato il numero di Fabio rovazzi in diretta Fabio rovazzi del film Il vegetale Io 2016 e 2017 per Fabio Rovazzi sono stati senza ombra di dubbio degli anni importanti per la sua carriera. Dopo il successo ottenuto con il singolo Andiamo a comandare, diventato un vero e proprio tormentone soprattutto dai più piccoli, Fabio Rovazzi è stato sulla cresta dell'onda anche nell'estate 2017 grazie al singolo realizzato con Gianni Morandi Mi fai volare. Ma la scala dei successi per Fabio Rovazzi non finisce qui dato che in queste settimane Lo troveremo al cinema con il film Il vegetale, che segna anche il suo esordio come attore... Motivo per cui Fedez ha deciso di fargli un bel regalo. Il numero di Fabio rovazzi su instagram, tutta colpa di Fedez Nell'arco di questi anni abbiamo avuto modo di vedere l'impulsività il gioco di Fedez. Il rapper però sembra aver messo la testa a posto grazie anche alla sua relazione con Chiara Ferragni, dalla quale nascerà il suo primo figlio Leone. Ciao Però non ha assorbito il lato comico di Fedez che ieri sera ha stupito davvero tutti quanti. Nel corso di una storia Instagram, Fedez è un gruppo di amici hanno ben pensato di dare il numero di Fabio Rovazzi in diretta, chiedendo ai fan di inviare WhatsApp ed sms con scritto "Sei teso". Fabio rovazzi: telefono in tilt a causa dei messaggi Dopo aver consegnato il numero in diretta di Fabio Rovazzi, ovviamente Fedez ha ben pensato di documentare il tutto nelle sue storie Instagram. Dopo la pubblicazione del numero Ivan i fan si sono precipitate inviare Whatsapp, sms, chiamate di ogni tipo. L'esplosione di affetto dei fan che ne hanno approfittato per fare gli auguri di buon compleanno a Fabio Rovazzi hanno fatto sì che il telefono andasse completamente in tilt e fuori uso. Che il ragazzo abbia già provveduto a cambiare numero di telefono? Ma soprattutto dato che oggi è il compleanno di Fabio Rovazzi... Non è che Fedez potrebbe comunicare nuovo aggancio telefonico dove contattarlo?

