Sigarette elettroniche sotto accusa, secondo un nuovo studio americano danneggiano il DNA e aumentano il rischio di tumori. A lanciare l'allarme gli scienziati della New York University anche se altri studi precedenti avevano già confermato la relazione tra sigarette elettroniche e cancro.

A cosa servono le sigarette elettroniche?

Molti fumatori preferiscono le sigarette elettroniche perché le ritengono più salutari rispetto a quelle tradizionali e le scelgono perché vogliono smettere di fumare. Il vantaggio è nelle piccole quantità di nicotina che vengono svapate a differenza delle sigarette normali in cui è presente anche la carta che diventa altamente cancerogena a causa del processo di combustione. Sono tanti i dubbi degli esperti sull'impatto che hanno le e-cig sulla salute e ancora oggi non è possibile stabilire con certezza se sono dannose o benefiche. Poco dopo la messa in commercio era stata smentita la loro innocuità e grazie agli studi sono emersi i rischi per la salute tra cui l'aumento del rischio di cancro ai polmoni, alla vescica e di sviluppare malattie cardiache.

Lo studio della New York University

Gli scienziati della New York University hanno deciso di andare a fondo e hanno sottoposto delle cavie al vapore delle sigarette elettroniche. Dopo poco tempo hanno osservato i danni al DNA e ai tessuti dei polmoni, della vescica e del cuore. A seguito del fumo delle sigarette elettroniche hanno osservato che il DNA delle cavie (piccoli topolini) ha perso la capacità di autoriparazione, un risultato ottenuto esponendo le cellule ai derivati della nicotina. Questo significa che pur contenendo meno sostanze cancerogene, le sigarette elettroniche comportano rischi maggiori per alcuni tipi di tumore.

Tutte le sigarette elettroniche fanno male?

La pericolosità delle e-cig varia in base al tipo e al liquido che si utilizza. Il rapporto degli esperti americani dimostra che nonostante le sigarette elettroniche siano popolari tra i fumatori, non si conoscono gli effetti sulla salute. Per valutare i rischi e massimizzare i benefici delle sigarette elettroniche, secondo il dottor Gottileb dell'FDA, i prodotti devono essere regolamentati.