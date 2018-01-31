Home Salute Farmaco per la diarrea usato come droga, muore una ventitreenne

Farmaco per la diarrea usato come droga, muore una ventitreenne

di Redazione 31/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una ragazza di 23 anni è deceduta dopo aver assunto un farmaco per la diarrea, il noto Imodium, che pare le abbia provocato un arresto cardiaco. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando Brooklyn-Marie Barker, orignaria di un paese di Liverpool, Croxteth, è sta immediatamente ricoverata al Royal Liverpool University Hospital, dove è morta qualche giorno dopo. Farmaco per la diarrea fa morire? Stando a quanto detto dal patologo Brian Rodgers il mix tra il farmaco utilizzato per la diarrea e il farmaco che la ragazza era costretta a prendere contro l'epilessia, il Pregabalin, le avrebbe provocato un arresto cardiaco, almeno è quanto ha riportato il quotidiano locale Liverpool Echo. Il medico ha detto "Abbiamo riscontrato un livello molto alto di Loperamide più comunemente noto come Imodium. Non sappiamo perché l’abbia preso, ma Imodium è un farmaco simile alla morfina e ha effetti simili. Sta diventando una droga sempre più abusata. Alcuni individui che hanno abusato di eroina per hanno provato a liberarsene prendendo Imodium”. La storia di Brooklyn- Marie Dopo essere stata portata in ospedale, la ragazzha contratto la polmonite e un'infezione batterica che le hanno tolto la vita. In base a quanto affermato dal perito nominato dalla Corte di Liverpool, il giorno prima dell'arresto cardiaco Brooklyn-Marie Barker aveva avuto due crisi non epilettiche e il giorno seguente il fidanzato l'ha trovata priva di sensi e ha chiamato i soccorsi. La madre della vittima credeva fosse stato il ragazzo ad averle fornito dell’eroina. Tuttavia secondo l'autopsia la vittima non aveva ingerito nessuna sostanza dopante, anche se presentava delle cicatrici nell'inguine che "potrebbero" derivare dall'abuso di droghe. Il coroner Andre Rebello ha dichiarato la morte come accidentale e ha affermato che la ventitreenne è morta a causa di una lesione cerebrale ipossica e broncopolmonite, provocata da un arresto cardiaco. L'arresto cardiaco è proveuto dal mix ingerito di Imodium e Pregabalin.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp