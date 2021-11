Le ultime tendenze nel settore gioielli

È praticamente impossibile pensare di fermarsi quando ci si muove nell’ambito della moda: le tendenze cambiano repentinamente e sono sempre di più i fashion designer e i grandi brand che cercano di proporre al pubblico i prodotti più trendy e innovativi.

Il fervente susseguirsi di idee, gusti e novità porta ad una costante evoluzione delle mode del momento e al delinearsi di nuovi scenari e nuovi contesti sempre più caratterizzati da unicità ed eleganza. Nell’ultimo anno, nonostante il clima economico piuttosto incerto, l’industria dei gioielli ha continuato a registrare interessanti fatturati, ottenendo risultati spesso inaspettati anche da chi si occupa di prevedere il mercato.

Sono moltissimi i brand in costante crescita, come Baume & Mercier, icona di ricerca, prestigio e innovazione capace di stupire gli appassionati del settore con prodotti unici ed esclusivi. Quali sono quindi le tendenze fashion più in voga quest’anno nel comparto jewelry?

Colori accesi e vivaci

La stagione è caratterizzata da una notevole quantità di colori e sfumature dalle tonalità più accese, che hanno segnato soprattutto la stagione estiva ma che restano in voga anche nei mesi più freddi. Gli accessori moda hanno la missione di abbinarsi alla perfezione con l’abbigliamento sia nei mesi più caldi, che nei periodi invernali, fungendo spesso da punto di attrazione focale di un intero outfit.

Anche durante l’autunno-inverno non mancano quindi i colori intensi e le tonalità luminose, capaci di portare una grande dose di allegria a chi li indossa e di catturare l’interesse di chi osserva. L’utilizzo di queste tinte ha portato a risultati davvero entusiasmanti, offrendo combinazioni di nuances decisamente intriganti agli appassionati del settore.

Prodotti vintage

La gamma di prodotti vintage è in continua espansione e questa nicchia di mercato, anche nel settore della gioielleria, sembra davvero inarrestabile. Non per forza i suoi appassionati adottano look completamente vintage: molte volte vengono utilizzati degli affascinanti mix tra antico e moderno che portano all’utilizzo di abiti tradizionali con gioielli e accessori dallo stile retrò.

Alcuni di questi sono dei veri e propri pezzi unici che permettono di distinguersi in modo netto tra la folla, anche grazie all’utilizzo di materiali ecocompatibili sempre più apprezzati dalla clientela. Tra i prodotti più di successo della stagione ci sono orecchini con la clip, ma anche bracciali e braccialetti rigidi, contraddistinti dalle decorazioni più cool.

Collane e catenine

Esistono diverse tipologie di collane e girocolli dalle più svariate forme e materiali: se le catenine sottili e dallo stile delicato sono un evergreen, ultimamente sono sempre più numerose le persone che amano indossare catene più pesanti e appariscenti, che riflettono uno stile più trasgressivo e ribelle, pur mantenendo un certo bon ton.

Lo stile di questi prodotti spesso è minimal e preferisce nella maggior parte dei casi la semplicità e materiali raffinati come l’oro e l’argento.

Orecchini oversize

Quando si parla di orecchini si entra spesso in una dimensione vastissima, fatta di una pluralità di prodotti anche molto diversi tra loro. Le ultime tendenze vedono però tra le opzioni più cool i modelli oversize abbinati a forme tondeggianti e ovali, a ricreare uno stile classico e intramontabile per questa tipologia di prodotti. Farsi notare è quindi senza dubbio la parola d’ordine per la moda del settore gioielli.

Queste sono alcune delle tendenze fashion più in voga, relative nello specifico al settore della gioielleria: ma molti stanno già pensando a cosa potrebbe riservare il prossimo anno e osservano con curiosità le prime proposte provenienti dai vari migliori stilisti.

Come già accennato, il comparto fashion non si ferma mai e diverse aziende e designer del settore sono già al lavoro per ideare i prossimi prodotti di successo che guideranno i trend del grande pubblico.