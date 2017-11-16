Caricamento...

Leonardo Da Vinci venduto all'asta per 450 milioni di dollari

16/11/2017

In queste ultime ore il mondo dell'arte è stato segnato da un evento davvero importante grazie a un nuovo record. Un quadro di Leonardo Da Vinci è stato venduto all'asta per ben 450 milioni di dollari. La notizia che è stata battutapoco tempo fa dalle agenzie stampa americane ha già fatto il giro del mondo.

Il Salvador Mundi di Leonardo Da Vinci è stato venduto

Come abbiamo accennato la storia dell'arte mondiale è stata segnata dalla vendita di un bene importantissimo all'asta. L'opera in questione è il quadro Salvador Mundi di Leonardo Da Vinci venduto all'asta qualche ora fa. Il dipinto è noto nel mondo per la sua esemplare bellezza. Parliamo di una tela 65,7 x 45,7 che rappresenta il Gesù Cristo durante una benedizione al mondo, mentre tiene in mano appunto un globo trasparente. A rendere unica e appetibile l'opera di Leonardo Da Vinci è la sua storia per certi aspetti controversa. Per chi non lo sapesse ancora, il Salvador Mundi è l'ultima opera del maestro fiorentino a essere rimasta in mano a collezionisti privati, ma non solo... Alcuni studi particolari non hanno mai attribuito il Salvador Mundi completamente a Leonardo Da Vinci. Lo stile con cui è stato realizzato il dipinto è quello tipico di Da Vinci, ma secondo alcuni esperti d'arte l'opera è stata realizzata da uno dei discepoli del pittore ovvero Giovanni Boltraffio.

Leonardo Da Vinci record, un suo quadro è stato venduto per 450 milioni di dollari

Leonardo Da Vinci incassa un nuovo record. Nel corso delle ultime ore è stato venduto all'asta una delle sue ultime opere rimasta in mano ai collezionisti privati, ovvero il Salvador Mundi. Secondo quanto resto noto dalle agenzia di stampa americane la vendita si è tenuta nella casa d'aste Giullame Cerutti ed è durata circa 19 minuti. Chi sia l'acquirente del quadro al momento sembra essere davvero un mistero, anche se la persona in questione non ha badato di certo a spese. Il quadro di Leonardo Da Vinci, Salvador Mundi, infatti è stato venduto per ben 450 milioni di dollari.
