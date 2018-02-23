Home Intrattenimento Levante fidanzata con Diodato, scoppia l'amore dopo Sanremo 2018?

di Redazione 23/02/2018

Levante ormai è una delle cantanti più seguite nel panorama della musica nazionale, oltre che essere davvero seguita sui social network. In queste ultime settimane, proprio a ridosso del Festival di Sanremo 2018, l'artista è stata davvero impegnata in una serie di concerti tenuti tra Spagna, Portogallo, Inghilterra e Francia. In queste ultime settimane però il gossip ha scoperto qualcosa di davvero interessante: Levante fidanzata con Diodato? Levante contro Arisa, cosa è successo? In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di parlare molto spesso della cantante Levante. Una delle notizie che vede coinvolta l'ex giudice di X-Factor riguarda il suo look ispirato all'artista Frida Kahlo. Sembrerebbe infatti che ad imitarla possa essere stata Arisa, anche lei con un passato da giudice di X-Factor. Il plagio del look avrebbe messo realmente Levante contro Arisa, tanto da lanciarsi parecchie frecciatine sui social network. Le due cantanti in un primo momento hanno minimizzato la cosa, affermando che si trattava di uno scherzo o comunque di battute ironiche.... Nel frattempo però Levante ha cambiato look e colore di capelli, sarà un caso? Sanremo 2018, Diodato fidanzato? Il sereno 2018 non è stato esente da critiche, qualcuno addirittura ha sentito la mancanza di Carlo Conti tanto da lanciare degli hashtag sui vari social network chiedendo che il Sanremo 2019 venga affidato a questo. Secondo quanto dichiarato dai fan del festival in molti non avrebbero condiviso le scelte fatte dal direttore artistico per quanto riguarda le canzoni, una cosa che è passata comunque in secondo piano dato che quest'anno il festival è riuscita a registrare un boom di ascolti. Come vuole la tradizione anche Sanremo 2018 è stato travolto dal gossip. Secondo alcuni rumors e sembrerebbe che il cantante Diodato fidanzato con Levante... Levante matrimonio, la cantante è single? Nell'arco di questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Levante sia sotto l'aspetto artistico che sotto una sfera privata, anche se davvero molto ridotta. Tra la fine dell'estate è l'inizio dell'autunno si è parlato anche del Levante matrimonio, la cantante infatti prima di intraprendere la collaborazione con Max Gazzè pare che abbia divorziato dal marito tornando single. In un primo momento si è parlato di una possibile relazione tra Levante e Max Gazzè, ma in realtà l'artista potrebbe essere fidanzata con Diodato, protagonista di Sanremo 2018 insieme a Roy Paci. A placare il gossip è stata la stessa Levante che nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Grazia dichiarato: "Non ho mai dichiarato di stare con lui, (si riferisce a Diodato ndr.). Non amo parlare della mia vita privata, trovo che non sia necessario. Faccio musica. Magari un giorno farò anche il cinema, il teatro chissà...."

