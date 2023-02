L’attore Liam Neeson ha rivelato in una recente intervista di aver rifiutato il ruolo di James Bond nei film di 007, poiché se avesse accettato, sua moglie Natasha Richardson non lo avrebbe più sposato.

Liam Neeson: il rifiuto del ruolo di James Bond e l’ultimatum di sua moglie

Liam Neeson ha rivelato in una recente intervista a Rolling Stone che la produttrice di James Bond, Barbara Broccoli, lo aveva contattato diverse volte negli anni ’90 per chiedergli se fosse interessato ad interpretare il ruolo dell’agente 007.

L’attore aveva da poco ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Schindler’s List”. Allora, perché rifiutare uno dei ruoli d’azione più iconici nella storia del cinema? Tutto è dipeso dalla moglie di Neeson, Natasha Richardson.

“Conosco la famiglia Broccoli. Stavano considerando molti attori”, ha detto Neeson. “‘Schindler’s List’ era uscito e Barbara [Broccoli] mi aveva chiamato un paio di volte per chiedermi se fossi interessato, e io ho detto: ‘Sì, sarei interessato’. E poi la mia adorabile moglie [Natasha Richardson], che riposi in pace, mentre stavamo girando “Nell” in Carolina, mi ha detto : ‘Liam, voglio dirti una cosa: se interpreti James Bond, non ci sposeremo.’”.

“Mi ha dato un ultimatum su James Bond!”, ha aggiunto Neeson. “E lei lo intendeva davvero! Dai, ci sono tutte quelle ragazze meravigliose in vari paesi che vanno a letto e si alzano dal letto. Sono sicuro che gran parte del suo processo decisionale si basava su questo!”.

L’amore di Liam Neeson per sua moglie Natasha Richardson superava il suo interesse per il ruolo di James Bond, quindi non ha mai avuto un incontro serio con Broccoli.

Neeson spiega anche di essersi poi divertito molto a stuzzicare sua moglie, e racconta che le camminava vicino muovendo le dita come se tenesse in mano una pistola e canticchiando la colonna sonora di James Bond.

Fortunatamente per l’attore, avrebbe avuto una seconda possibilità di diventare protagonista di un film d’azione con il franchise di “Taken“. Neeson avrebbe anche avuto un assaggio di mega-franchising con il suo ruolo di Qui-Gon Jinn in “Star Wars: The Phantom Menace”, anche se non è un universo in cui desidera tornare, almeno per ora.