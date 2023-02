Maurizio Costanzo è stato uno dei volti più noti del piccolo schermo: giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, si è spento all’età di 84 anni. Biografia e carriera del rivoluzionario del linguaggio televisivo.

Maurizio Costanzo e la rivoluzione del linguaggio televisivo: biografia e carriera

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938, figlio di un impiegato al ministero dei Trasporti e di una casalinga. Cresciuto con il sogno di diventare giornalista, inizia a scrivere già all’età di 14 anni. Compiuti 18 anni diventa cronista nel quotidiano romano Paese Sera. A soli 22 anni, Costanzo diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia.

Dopo la carta stampata si sposta in radio e successivamente sul piccolo schermo: sono decine i programmi radiofonici e televisivi che portano la firma di Maurizio Costanzo. La popolarità arriva nel 1976, quando conduceva il talk show Rai “Bontà loro”, da lui ideato. Altri show televisivi che hanno vantato la sua presenza sono: Acquario, Grand’Italia, Fascination e Buona Domenica.

Nel 1982 Maurizio Costanzo inaugura il salotto televisivo più importante della televisione italiana, nonché uno dei programmi più longevi di sempre: il Maurizio Costanzo Show. In 40 anni di messa in onda si sono susseguiti più di 50 mila ospiti, alcuni dei quali hanno raggiunto la popolarità proprio grazie al programma.

Maurizio Costanzo Show: in prima linea contro la Mafia

Maurizio Costanzo era legato a Giovanni Falcone da una profonda amicizia, il giudice è stato più volte ospite alle trasmissioni di Costanzo, che negli anni è sempre stato in prima linea per combattere la mafia in un periodo in cui parlarne così apertamente in televisione era quasi inimmaginabile.

Dopo l’omicidio di Libero Grassi, Maurizio Costanzo e Michele Santoro organizzano una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Resta nella storia della televisione, il momento in cui Costanzo brucia in diretta una maglietta con scritto “Mafia made in Italy”.

Poco dopo, il 14 maggio 1993, il giornalista fu coinvolto in un attentato: in via Ruggero a Roma, poco distante dal Teatro Parioli in cui si registravano le puntate del Maurizio Costanzo Show, una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo venne fatta esplodere mentre transitava un’auto che trasportava Maurizio Costanzo e sua moglie Maria De Filippi. Nessuno rimase ferito.

L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni, la triste notizia è stata comunicata dall’ufficio stampa del giornalista. La camera ardente allestita in Campidoglio resterà aperta dalle 10:30 di sabato 25 febbraio alle 18 di domenica 26 febbraio.

I funerali di Maurizio Costanzo saranno solenni, come stabilito dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo il giorno lunedì 27 febbraio 2023.