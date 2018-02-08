Home Esteri Libano, incantevole spettacolo paesaggistico: il mare ricoperto di schiuma

Libano, incantevole spettacolo paesaggistico: il mare ricoperto di schiuma

di Redazione 08/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In Libano, precisamente lungo la spiaggia di Naqoura, qualche giorno fa c'è stato un inconsueto fenomeno paesaggistico, che lascia davvero incantati gli sguardi dei passanti. Il mare si è ricoperto di schiuma. L'acqua del mar Mediterraneo si presentava densa, e nascosta da uno spesso strato di schiuma. Ma è un fenomeno naturale. Libano, mare coperto di schiuma, un fenomeno naturale Lo spettacolo è stato davvero straordinario, ma era già capitato altrove. Pare infatti che sia già successo altre volte che il mare si sia ricoperto di un soffice manto bianco di schiuma portato dalle onde, e che non è proprio l'ideale per la salute. Il fenomeno, del tutto naturale, si crea a causa di una combinazione d'aria, acqua e «tensioattivi», ossia sostanze dal potere di abbassare la tensione superficiale di un liquido, proprio come fa un sapone e un qualsiasi detergente. A causa del fenomeno, le molecole d'acqua che stanno sotto non hanno abbastanza forza da attirare quelle superficiali e le bollicine restano in superficie dando vita a questo peculiare effetto schiuma. La provenienza dei tensioattivi Per quanto sia naturale come fenomeno bisogna però ricordare che i tensioattivi altro non sono che residui chimici causati dall'uomo in seguito ad agenti inquinanti immessi in mare. Anche se a volte questi tensioattivi sono di origine naturali, creati cioè da alghe, pesci e vegetazione marina in stato di decomposizione. Non si è ancora capito come il fenomeno si sia apprestato a invadere le coste di Naqoura, ma di certo ha contribuito molto il maltempo, che ha messo in agitazione le acque, ampliando il fenomeno e creando un bellissimo scenario. Comunque sia, è bene che l'uomo tenga a mente di non toccare la schiuma marina. I tensioattivi, sia naturali che artificiali hanno effetti irritanti sia sulla pelle che per le vie aeree di ogni essere vivente (animale o uomo che sia).

Condividi Facebook Twitter Whatsapp